دبي في 28 نوفمبر/ وام/ جدد مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي تعاونه مع جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، من خلال تقديم خصم بنسبة 40% لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على جميع التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة.

وأكد العميد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد، أن تجديد التعاون يأتي في إطار حرص المركز على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة فرص تعليمية متنوعة تسهم في دعم الكفاءات الشابة وتطوير قدراتها العلمية والمهنية، من خلال برامج دراسية تشمل مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وقال إن المركز يحرص على أن توفر شراكاته التعليمية فرصاً تُمكّن الكفاءات من مواصلة دراستها الجامعية وتطوير معارفها ومهاراتها، مشيراً إلى أن تنوع التخصصات التي تقدمها الجامعة يتيح للمستفيدين خيارات دراسية تتناسب مع تطلعاتهم المهنية، وتدعم جهود شرطة دبي في تنمية قدرات كوادرها.

وأكدت الدكتورة سفيتلانا مالكاروفا، رئيسة جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في دبي، أن التعاون مع مركز بطاقة إسعاد يعكس حرص الجامعة على توسيع فرص التعليم الجامعي، ودعم الكفاءات الشابة في اكتساب المعارف والمهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وقالت إن الجامعة تسعى إلى إتاحة مسارات أكاديمية متنوعة تساعد الطلبة على تطوير قدراتهم ومواكبة التحولات في مختلف المجالات، والاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة في مسيرتهم المهنية.