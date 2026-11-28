الشارقة في 28 نوفمبر/ وام/ نظمت جامعة الشارقة، النسخة الثالثة من ورشة العمل الدولية للمواد الكمية، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، وذلك بالتعاون بين قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بكلية العلوم، ومعهد البحوث للعلوم والهندسة، ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وهدفت الورشة إلى استكشاف أحدث الابتكارات في مجالات المواد الكمية والمواد الوظيفية المتقدمة، ودورها في تطوير تقنيات الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتضمن البرنامج العلمي للورشة مشاركات لعدد من الخبراء الدوليين، حيث استعرض الدكتور ألكسندر فاسيليف من جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية في روسيا، أحدث الرؤى في مجالات فيزياء درجات الحرارة المنخفضة والمغناطيسية الكمية وتحويل الطاقة.

وتناولت الدكتورة صفية خليل الهاشمي من جامعة نيويورك أبوظبي، تطبيقات المواد النانوية والأنظمة الكمية في مجالات الطاقة المستدامة، فيما تناول الدكتور أليخاندرو سيلهانك من جامعة لييج في بلجيكا موضوع المواد نانوية التركيب والتوصيل الفائق وأنظمة الطاقة عالية الكفاءة.

واختتمت الورشة بجلسة حوارية وتفاعلية شهدت نقاشات وتبادلاً للآراء بين الحضور والطلبة والخبراء المشاركين.

وعلى هامش الورشة، وقّعت جامعة الشارقة وجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والتقني والبحثي بين الجانبين في مجال الظواهر التعاونية الكمية.

ووقّع المذكرة عن جامعة الشارقة الدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، فيما وقّعها عن جامعة موسكو الحكومية الدكتور فلاديمير بيلوكوروف، القائم بأعمال عميد كلية الفيزياء.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك في إجراء البحوث وتبادل النتائج البحثية، وتنظيم الزيارات المتبادلة للعلماء وطلبة الدراسات العليا.