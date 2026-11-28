دبي في 28 نوفمبر/ وام/ وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي الأداة التفاعلية الجديدة "تعهد نهجي المستدام" لتمكين المتعاملين من القطاع السكني من التعرف على تأثير السلوكيات اليومية البسيطة والمستدامة التي تساعدهم على رفع كفاءة استهلاك المنازل وإحداث فرق إيجابي ملموس والحد من الهدر. ويأتي "تعهد نهجي المستدام" في إطار جهود الهيئة لتحفيز مساهمة أفراد المجتمع في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الثمينة وضمان مستقبل أكثر اخضراراً في دبي.

ومن خلال آلية احتساب الأثر البيئي للممارسات المستدامة التي يختارها المتعاملون، يتيح "تعهد نهجي المستدام" من خلال أربع خطوات بسيطة اختيار الممارسات المستدامة التي تناسب نمط حياتهم والتعرف على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه خياراتهم. وفور تقديم الفرد التعهد، سيتلقى تقريراً موجزاً يلخص الأثر البيئي المحتمل للإجراءات التي اختارها.