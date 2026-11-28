



الكويت في 28 نوفمبر /وام/ اختتمت مجموعة «تريندز» مشاركتها في الدورة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب 2026، بتنظيم «تريندز جلوبال» حلقة نقاشية بعنوان «مراكز الفكر والذكاء الاصطناعي.. آفاق جديدة لإنتاج المعرفة»، تناولت توظيف التقنيات الذكية في تطوير البحث العلمي، مع الحفاظ على المصداقية والمسؤولية البحثية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن «تريندز» أطلقت استراتيجية للذكاء الاصطناعي تشمل شركاتها الخمس، وطورت الباحثَين الرقميَّين «أطلس» و«نور» ومنصة «Tech Bot»، مشدداً على أهمية تدريب الكوادر واستخدام هذه التقنيات أدواتٍ مساعدة للباحثين.

ودعت الدكتورة هيلة حمد المكيمي، الأستاذة ورئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتعزيز الشراكات المعرفية، فيما أكدت الدكتورة دلال يوسف البدوي، الأستاذة المساعدة في علوم المكتبات والمعلومات بجامعة الكويت، ضرورة حماية الملكية الفكرية وتطوير الأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشهد جناح المجموعة، على مدى عشرة أيام، إقبالاً من القراء والباحثين والأكاديميين، واستعرض إصدارات في الأمن السيبراني والاستراتيجي والاقتصاد والتحولات الجيوسياسية والتكنولوجيا، إلى جانب موسوعتها البحثية حول جماعة الإخوان المسلمين، التي تضم 17 كتاباً، وتُرجمت إصداراتها إلى نحو 16 لغة.

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