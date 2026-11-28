أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الثقافية التي أبرزت ثراء الثقافة الإماراتية وتنوع بيئتها، وقدمت لضيوف الجامع من مختلف أنحاء العالم تجربة تفاعلية أتاحت لهم التعرف على جوانب من تاريخ المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده وقيمه الأصيلة، في أجواء عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وتضمنت فعاليات الاحتفاء مبادرة ثقافية تفاعلية سلطت الضوء على تنوع البيئة الإماراتية، من البحر والبر إلى الجبال والواحات، وما ارتبط بهذه البيئات من أنماط الحياة التقليدية والمهن والعادات والتقاليد التي أسهمت في تشكيل حياة المجتمع الإماراتي عبر الأجيال. وأتاحت المبادرة لضيوف الجامع استكشاف خصوصية كل بيئة والتعرف على جوانب من حياة الإنسان الإماراتي وعلاقته بمحيطه الطبيعي والاجتماعي.

وأسهم موظفو المركز من مختلف الإدارات في إعداد المبادرة وتقديم محتواها، بما أتاح تفاعلاً مباشراً مع ضيوف الجامع، وأثرى تجربتهم خلال الاحتفاء بهذه المناسبة.

كما تضمنت برامج الاحتفاء، جولات ثقافية قدمها أخصائيو الجولات الثقافية بالمركز، تناولت محطات بارزة من تاريخ الاتحاد ورؤية الآباء المؤسسين في بناء الدولة، وما شهدته دولة الإمارات من نهضة وإنجازات متواصلة. وسلطت الجولات الضوء على القيم التي قامت عليها مسيرة الاتحاد، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والتسامح والتعايش، وما تمثله هذه القيم من ركائز راسخة في المجتمع الإماراتي.