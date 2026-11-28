العين في 28 نوفمبر/ وام/ يستعرض أكثر من 20 شاباً وفتاة من أصحاب الهمم مهاراتهم وإبداعاتهم في الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، من خلال جناح هيئة زايد لأصحاب الهمم، الذي يضم نحو 32 منتجاً من إنتاج منتسبي الهيئة، في تجربة تجمع بين أصالة الحرف التراثية وابتكارات التكنولوجيا الحديثة .

وتقدم فتيات من أصحاب الهمم عروضاً حية لحرفة "السدو" فيما يستعرض شباب مهاراتهم في الطباعة على الأكواب ويتولى آخرون مهام تسويق المنتجات وشرح مراحل تصنيعها للزوار .

وأكد منصور المنعي، رئيس وحدة التأهيل المهني في هيئة زايد لأصحاب الهمم بالعين، أن مشاركة الهيئة في النسخة الثانية من المعرض تستهدف تجسيد أصالة الموروث الإماراتي، وتعزيز الهوية الوطنية، والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، إلى جانب تسليط الضوء على إبداعات أصحاب الهمم وقدراتهم الإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع الجمهور والتعريف بمنتجاتهم.

وأوضح أن رحلة إنتاج هذه المنتجات تبدأ بالتعليم والتدريب، مروراً بمراحل التصنيع والإنتاج في الورش المهنية التابعة للهيئة، وصولاً إلى تسويقها في الأسواق المحلية وعرضها خلال المعارض والفعاليات المتخصصة، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم اقتصادياً وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار المناعي إلى أن أكثر من 300 شخص من أصحاب الهمم يعملون في مجالات التأهيل المهني بالهيئة، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة تقوم على توزيع المهام وفقاً لقدرات كل منهم ومهاراته، إذ يتولى بعضهم عمليات القص، فيما يتخصص آخرون في الخياطة والتصنيع وغيرها من مراحل الإنتاج.