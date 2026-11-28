عجمان في 28 نوفمبر/ وام/ نظمت غرفة عجمان حفل "ملتقى شركاء غرفة عجمان"، تقديراً لشركائها من الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة في دعم مسيرتها، والإسهام في تطوير خدماتها وتنفيذ مبادراتها ومشاريعها خلال عامي 2025 و2026 والتي أسهمت في تعزيز دور الغرفة وخدمة مجتمع الأعمال في الإمارة.

حضر الحفل في مقر منظومة ثرا للاستثمار وريادة الأعمال، سعادة محمد خليفة بن سالمين العرياني، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان، ومسؤولي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من شركاء الغرفة.

وقال العرياني،"غرفة عجمان تؤمن بأن التكامل والتعاون والشراكة أساس لتحقيق أهدافها المتوائمة مع رؤية عجمان 2030 والمنسجمة مع مبادئ "نحن الإمارات 2031"، وتفتخر الغرفة بما تجمعه من 43 شراكة فاعلة على المستويين المحلي والدولي".

وأكد أن النهضة التنموية والإنجازات المتواصلة التي تشهدها إمارة عجمان بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تؤكد على أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتعزيز الشراكات.

من جانبه أوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، أن الإنجازات النوعية التي حققتها الغرفة خير شاهد على أهمية هذا التكامل، وفي مقدمتها "باقة التصديق الموحدة" كنموذج لتكامل العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعامل، إلى جانب إطلاق خدمة "شهادة المنشأ الذكية" ومبادرة "صدّر بخطوة واحدة"، بما يعكس أثر الشراكة في تطوير الخدمات وتحقيق قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.

وأضاف: "الإنجازات الكبرى لا تتحقق بجهد منفرد، وإنما بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا الملتقى ليس إلا محطة تعبر خلالها الغرفة عن تقديرها واعتزازها بشركائها، وجهودهم وإسهاماتهم في مسيرة الإنجاز، وانطلاقة نحو مرحلة جديدة من التعاون والتكامل لمواصلة صناعة الفرص وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة".

وقدم فيصل إسماعيل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة عجمان، شرحاً حول توجهات غرفة عجمان الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وفي ختام الملتقى، كرّم سعادة محمد خليفة بن سالمين العرياني، شركاء الغرفة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومنشآت القطاع الخاص.