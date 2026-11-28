أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ تستعد جزيرة ياس لاستقبال زوارها ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، تزامناً مع استضافة حلبة مرسى ياس سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل. ويتضمن البرنامج، الذي يقام على مدى أربعة أيام، تجارب محاكاة سباقات السيارات وعروضاً ترفيهية حية، إلى جانب باقات الإقامة الفندقية وتجارب تناول الطعام بإطلالات مباشرة على حلبة السباق، وسط أجواء احتفالية تمتد إلى مختلف أنحاء العالم. وتشهد تذاكر السباق إقبالاً متزايداً مع اقتراب موعد انطلاق المنافسات، إذ تقتصر المقاعد المتاحة حالياً على أربعة مدرجات، هي مدرج المسار المستقيم الشمالي، والمدرج الجنوبي، ومدرج المسار المستقيم الغربي، ومدرج النادي الجنوبي، فيما تبدأ أسعار تذاكر حضور السباق على مدى أربعة أيام من 1895 درهماً للشخص الواحد.

وتوفر جزيرة ياس باقة متكاملة تشمل حضور منافسات السباق على مدى أربعة أيام، والإقامة الفندقية لثلاث ليالٍ أو أكثر، إلى جانب زيارة مجانية لإحدى مدن ياس الترفيهية أو «تيم لاب فينومينا أبوظبي».

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للسباق، يستقبل «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» الزوار في منطقة المشجعين مجاناً، لمتابعة البث المباشر للمنافسات والاستمتاع بتجارب محاكاة القيادة والأنشطة التفاعلية المخصصة لعشاق رياضة السيارات.

ويقدم عالم فيراري للمرة الأولى عرضاً حياً بعنوان «سيمفونية السرعة»، يجمع بين أصوات محركات ثلاث سيارات لفريق «سكوديريا فيراري» للفورمولا 1، احتفاءً بإرث فيراري في عالم سباقات السيارات.