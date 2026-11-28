أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ تأهل فريق "أرتيميس" السويدي إلى نهائي بطولة"رولكس سيل جي بي" للإبحار لموسم 2026، بعدما حسم البطاقة الثالثة والأخيرة المؤهلة للسباق الختامي، في ختام منافسات اليوم الأول من جولة أبوظبي، إثر تفوقه على الفريق الأمريكي في الترتيب العام.

ويلتقي الفريق السويدي غداً مع فريقي "بوندز فلاينج روز" الأسترالي و"لوس جالوس" الإسباني في السباق الختامي للموسم، للتنافس على اللقب والجائزة المالية البالغة مليوني دولار أمريكي، التي تمنح بالكامل للفريق الفائز، وتعد الأكبر في رياضة الإبحار.

وحقق فريق "أرتيميس"، بقيادة ناثان أوتريدج، إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبح أول فريق ينضم إلى البطولة بعد انطلاقها ويتمكن من بلوغ نهائي الموسم في عامه الأول من المشاركة.

ودخل الفريق السويدي منافسات جولة أبوظبي متقدماً بفارق سبع نقاط على الفريق الأمريكي في الترتيب العام، وعزز أفضليته بحلوله ثانياً في السباق الافتتاحي مقابل المركز السابع لمنافسه، قبل أن يحسم تأهله إلى النهائي بفوزه في آخر سباقات اليوم.

وفي منافسات جولة أبوظبي، تصدر فريق "إيميريتس جي بي آر" البريطاني ترتيب المجموعة الأولى، بعد فوزه بأحد السباقات وحلوله ثانياً في سباقين، فيما تصدر فريق "ريد بول إيطاليا"، بقيادة فيل روبرتسون، ترتيب المجموعة الثانية، بعدما أنهى سباقاته الثلاثة ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

وشهدت الجولة الظهور الأول للبريطانية جيميما لاينز في البطولة، بعدما تولت المسؤولية التكتيكية في الفريق البريطاني خلفاً لهانا ميلز، التي انتقلت إلى قيادة قارب فريق الإمارات الجديد، وأسهمت لاينز في تحقيق الفوز خلال أول سباق تخوضه مع الفريق.

كما تفوق الفريق الإسباني على نظيره الأسترالي في سباقين من أصل ثلاثة جمعهما اليوم، فيما اتسمت المنافسات بتقارب المستويات، إذ توزعت الانتصارات في السباقات الستة على ستة فرق مختلفة.

وتختتم غداً منافسات جولة أبوظبي بإقامة الجولة الأخيرة من سباقات المجموعات، تليها منافسات نهائي الجولة بمشاركة أربعة قوارب، تتنافس على جائزة مالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، قبل إقامة السباق الختامي للموسم بمشاركة الفرق الأسترالي والإسباني والسويدي لتحديد بطل نسخة 2026.