أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ تقدم دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مجال العمل التطوعي المرتبط بالفعاليات الرياضية، مستندة إلى رؤية تجعل التطوع ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وتعزيز تماسكه، وقيمة وطنية تعكس مبادئ العطاء والمسؤولية المجتمعية التي يتمسك بها أبناء وبنات الإمارات، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة تنظيم واستضافة كبرى الأحداث القارية والعالمية.

وتحولت ثقافة التطوع على مدى العقود الماضية إلى أحد المكونات الرئيسة للهوية الإماراتية في مختلف الفعاليات الرياضية، من خلال مساهمة آلاف المتطوعين في تقديم صورة حضارية عن الدولة، ودعم الجهود التنظيمية وفق أعلى المعايير المهنية.

وتضم الدولة العديد من الفرق التطوعية المتخصصة التي نجحت في تقديم نماذج احترافية في العمل الميداني، مستندة إلى كوادر مؤهلة وخبرات متراكمة اكتسبتها من المشاركة في تنظيم مختلف الفعاليات، ما أسهم في تطوير قدراتها وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف.

ويبرز هذا الحضور في تنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الجولة الختامية من بطولة العالم، إذ يشكل الإماراتيون النسبة الأكبر من المتطوعين المشاركين في تنظيم الحدث، إلى جانب المقيمين، والذين أسهمت جهودهم في تعزيز النجاح التنظيمي للسباق، وترسيخ مكانة الإمارات بين أبرز الوجهات العالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وتضطلع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية "كلنا شرطة"، بدور فاعل في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز حضورها المجتمعي، ودعم مشاركة المتطوعين في مختلف المناسبات، بما يعزز الشراكة المجتمعية، ويوسع قنوات التواصل الإيجابي مع أفراد المجتمع.

وتؤكد شرطة أبوظبي أن مشاركتها في تنظيم الفعاليات تأتي ضمن برامجها الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وبناء جسور الثقة والتواصل المستدام مع الجمهور.

ولعب المتطوعون أدواراً محورية في إنجاح العديد من الفعاليات الرياضية خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ المهام التنظيمية قبل انطلاق الأحداث وأثناء إقامتها، والمشاركة في إدارة البرامج المصاحبة، وحظيت جهودهم بإشادة واسعة نظير ما أظهروه من احترافية وكفاءة في أداء مختلف المهام وفق أعلى المعايير التنظيمية.

ويعد برنامج "مارشال" الإماراتي أحد أبرز النماذج الوطنية في التطوع الرياضي التخصصي، إذ يضم آلاف المتطوعين المؤهلين للمشاركة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، من خلال منظومة عمل متكاملة تشمل إدارة العمليات والشؤون الفنية، واستقبال الضيوف وتوجيههم، والتفاعل مع الجماهير، والتعامل مع مختلف المواقف المرتبطة بالفعاليات الرياضية، إلى جانب تقديم الدعم لأصحاب الهمم بما يضمن توفير تجربة تنظيمية متكاملة.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، إن دولة الإمارات نجحت في تقديم تجربة احترافية متكاملة بمواصفات عالمية، وعززت قيم التعاون والعطاء، ورسخت مكانتها في مجال العمل المجتمعي المنظم، من خلال إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة الفاعلة في المبادرات التطوعية.

وأوضحت أن الفرق التطوعية المنتشرة في الدولة تؤدي دوراً محورياً في إبراز الصورة الحضارية للإمارات، وبناء منظومة مستدامة تعزز ثقافة العطاء لدى الأجيال المقبلة، وتشجيع الأفراد والشركات ومؤسسات النفع العام على المشاركة في المبادرات ذات الأثر المجتمعي، بما يسهم في تعزيز ريادة الدولة في مؤشرات العطاء والعمل التطوعي على المستوى العالمي.

وأكد محمد سيد إسحاق، المدير التنفيذي لبرنامج "مارشال" الإماراتي، أن ثقافة التطوع تمثل أحد المرتكزات الأساسية في المجتمع الإماراتي، فيما يشكل التطوع الرياضي منصة مهمة لترسيخ هذه الثقافة وتعزيز أثرها المجتمعي، من خلال تقديم تجربة نوعية تدعم المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العمل التطوعي.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد من مختلف الفئات العمرية والجنسيات على الانخراط في العمل التطوعي الرياضي يعكس نجاح الدولة في تمكين أفراد المجتمع من التفاعل مع الأحداث الرياضية، ونشر ثقافة التطوع.

وأضاف أن البرنامج يواصل العمل على إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، وفق منظومة تدريبية تستهدف تنمية القدرات وصقل المهارات، بما يواكب المستهدفات لبناء جيل مؤهل قادر على قيادة العمل التطوعي الرياضي بكفاءة واحترافية.

بدوره، قال الدكتور سيف الرحمن أمير، مؤسس ورئيس فريق "شكراً لعطائك التطوعي"، إن التجربة الإماراتية في العمل التطوعي تمثل نموذج متميز يجمع بين النجاح والاستدامة والاحترافية، مستنداً إلى سجل حافل من النجاحات في تنظيم الفعاليات الرياضية، والثقافية والعلمية والمجتمعية.

وأضاف أن فريق "شكراً لعطائك التطوعي"، يضم كوادر مؤهلة تمتلك مهارات متقدمة في التواصل وإتقان اللغات الأجنبية، إلى جانب خبرات معرفية متنوعة، ما يمكنه من الإسهام بفاعلية في مختلف الفعاليات، فضلاً عن إطلاق مبادرات مجتمعية تنطلق من رؤية الفريق، وتواكب الأحداث الوطنية والرياضية والمجتمعية، بما يعزز ثقافة التطوع ويكرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.