الشارقة في 28 نوفمبر/ وام/ تشهد المنتزهات والحدائق في مدينة الشارقة حضوراً لافتاً للأسر والزوار ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ55، حيث تحولت هذه المساحات المجتمعية إلى وجهات إحتفت بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي من خلال باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية التي تجمع مختلف أفراد المجتمع في أجواء تعكس قيم الاتحاد والتلاحم والانتماء وتجمع جميع أفراد المجتمع.

وتحتضن هذه المواقع جانباً مهماً من برنامج احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد عبر فعاليات تتوزع بين العروض الشعبية والمسابقات المجتمعية والأنشطة التفاعلية وورش الأطفال والأسر المنتجة والمأكولات الشعبية بما يوفر تجارب متنوعة تلائم مختلف الفئات العمرية وتعزز ارتباط الأجيال بتراث دولة الإمارات وقيمها الوطنية انسجاماً مع مضامين "عام الأسرة 2026" وشعاره "نماء وانتماء".

وفي هذا الإطار يواصل منتزه كشيشة الذي يحتضن الفعالية الرئيسية لاحتفالات عيد الاتحاد في مدينة الشارقة استقبال زواره عبر برنامج متنوع يضم منصات الجهات الحكومية وعروض الجوالة والفرق الشعبية، و"مجلس ذخرنا" ومشاريع الشباب والواحة السينمائية ومنطقة المستقبل إلى جانب ورش الأطفال والورش المجتمعية وركن المأكولات الشعبية ومنطقة الألعاب والأنشطة التفاعلية فضلاً عن مسابقتي أجمل زي تراثي إماراتي والمطبخ الإماراتي.

كما يستضيف متنزه السيوح للعائلات فعاليات مجتمعية وتراثية تتضمن مشاريع الشباب والبيت الإماراتي القديم والمطبخ الإماراتي وورش الأطفال والمسابقات المجتمعية إلى جانب الفرق الشعبية وعروض الجوالة وركن المأكولات الشعبية والأنشطة المخصصة للعائلات.

وفي حديقة النوف 1 تتواصل الفعاليات من خلال عروض الجوالة والفرق الشعبية وواحة الأطفال والمسابقات والجوائز وركن الأسر المنتجة والمأكولات الشعبية لتوفر أجواء احتفالية متنوعة للأسر والأطفال.

ويحتضن كل من منتزه الشارقة الوطني وقناة اللية فعاليات وطنية ومجتمعية بدءا من اليوم إلى 3 ديسمبر المقبل تتضمن عروضاً فنية وشعبية ومسابقات تفاعلية وأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال إلى جانب أركان المأكولات الشعبية والأسر المنتجة كما تستضيف قناة اللية عروضاً مسرحية قصيرة للأطفال ومساحات للرسم والتعبير الفني،في مبادرة تثري تجربة الزوار وتعزز المشاركة المجتمعية.

و تشهد حديقة البطائح العامة برنامجاً احتفالياً يستلهم الموروث المحلي ويضم الجناح البدوي ومحاكاة الأعراس القديمة والقرية التراثية ودكاكين الفريج إلى جانب المطاعم والمقاهي الشعبية ومسيرة "نفخر بالإمارات" في تجربة تعكس ملامح الحياة الإماراتية التقليدية وتحتفي بقيم المجتمع وعاداته الأصيلة.

وفي حديقة الخروس تتواصل الفعاليات من خلال برنامج ثقافي وتراثي متنوع يشمل مسيرة شعبية وعروض الفنون الشعبية وفقرة الرزيف والأشعار الوطنية والأوبريت الوطني إلى جانب المسابقات الثقافية والوطنية وأركان الأسر المنتجة والمأكولات الشعبية في أجواء تعزز مشاركة أفراد المجتمع في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

ويحضر البعد المجتمعي بصورة بارزة ضمن فعاليات منتزه كشيشة من خلال مشاركة دائرة شؤون الضواحي التي تقدم برنامجاً يومياً على منصة الدائرة طوال فترة الاحتفالات خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، يتضمن مسابقات وجوائز يومية وضيافة للزوار ليوفر مساحة للتفاعل المجتمعي ويعزز مشاركة الأسر والأهالي في أجواء عيد الاتحاد.

كما تسهم مجالس الضواحي في إثراء البرنامج الاحتفالي في منتزه كشيشة عبر سلسلة من المبادرات التي تستلهم القيم الوطنية والموروث الإماراتي، إذ شارك مجلس أولياء أمور الطلبة بمدينة الشارقة من خلال ملتقى يحمل عنوان "جذور راسخة... وعي يصنع المستقبل" تحت شعار "هوية وطنية أصيلة... أسرة متماسكة... ومجتمع رقمي آمن"، والورش التي تستعرض العادات والتقاليد والصناعات الإماراتية إلى جانب إتاحة المجال للأطفال والأهالي للمشاركة بعبارات وطنية على اللوحات وتنظيم مسابقات تفاعلية مصحوبة بالجوائز.

ويشارك مجلس ضاحية مويلح ببرنامج مجتمعي يشمل استقبال الأهالي وتخصيص ركن للتصوير والفعاليات المصاحبة وتقديم الضيافة للزوار وتوزيع الهدايا والشالات الوطنية في لفتة تعكس روح المشاركة والتواصل المجتمعي التي تميز احتفالات عيد الاتحاد.

ويساهم مجلس ضاحية الخروس في البرنامج الاحتفالي من خلال فعاليات تتضمن مسرحاً للفرق الشعبية وأمسية شعرية ومشاركة للجهات الحكومية بما يعزز حضور المكونات الثقافية والمجتمعية ضمن احتفالات عيد الاتحاد في مختلف مناطق الإمارة.

وتواصل المنتزهات والحدائق في مختلف أنحاء الإمارة استقبال الأسر والزوار عبر محطات احتفالية متنوعة تجمع بين الموروث الثقافي والترفيه العائلي والتجارب التفاعلية في مشهد يعكس روح عيد الاتحاد ويجسد قيم الانتماء والتلاحم التي قامت عليها دولة الإمارات.