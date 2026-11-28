أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ أحرز الصقر "طرفة" لحمد أحمد بن مجرن، لقب فئة العامة ملاك "قرموشة جير - فرخ"، في الشوط الأول بمسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وحقق الصقر "36"، لمبارك محمد سالم يوسف المركز الثاني، والصقر" أوطان"، لفهد محمد سالم بن صقر المنصوري، المركز الثالث بعد منافسة قوية.

وأسفرت منافسات الشوط الثاني لفئة العامة ملاك "جير تبع - فرخ"، عن فوز الصقر "البرقندي"، لمصبح سالم نايع الطنيجي ، بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر "مغامر"، لسعيد عبدالله سيف السويدي، وثالثاً الصقر " تي 33"، لمطر سلطان سالم الكتبي.

وأشاد المشاركون بالتقنيات الجديدة والمستحدثة في السباقات، ودورها في تعزيز تطور هذه الرياضة، وحرص نادي أبوظبي للصقارين على إبتكار أساليب جديدة من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد ىالمشاركين، وجذب أعداد جديدة إلى سباقاته المتنوعة.