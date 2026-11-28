أبوظبي في 28 نوفمبر/وام / تستعد إمارة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل في ديسمبر المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، بمشاركة فرسان يمثلون 56 دولة و33 فريقا وطنيا يتنافسون على لقب الفرق، بجانب 23 دولة في المنافسات الفردية.

وأكد الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة القدرة، المنسق العام للجان، أن مستوى الجاهزية والاستعدادات للبطولة وصلت إلى 100%، بجانب إنجاز السباق التجريبي يوم 15 نوفمبر في قرية بوذيب، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي.

وأوضح أن العدد الكبير للمشاركين من كافة أنحاء العالم يؤكد الأرقام القياسية التي تحققها دولة الإمارات بجانب تجربة أرضية السباق المؤلف من 6 مراحل بنجاح لاستضافة فرسان دولة الإمارات والعالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتميز ببنيتها التحتية، ومرافقها الحديثة والمتطورة، ما تكشفه مرحلة الجاهزية المحققة، مشيرا إلى استقبال الخيول ابتداء من 7 إلى 12 ديسمبر المقبل حسب الوجهة القادمة منها، ومن ثم عقد المؤتمر الصحفي يوم 16 المقبل في أبوظبي، ثم حفل الافتتاح في اليوم التالي، والانتقال إلى مرحلة الفحص البيطري للخيول المشاركة يوم 18 ديسمبر، والسباق العالمي يوم 19 ديسمبر، وتتويج الفائزين في حفل الختام يوم 20 ديسمبر.

ونوه إلى أن أبوظبي بما تمتكله من خبرات متراكمة في استضافة الفعاليات الكبرى، والكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية المواكبة لأفضل المعايير الدولية، ستقدم استضافة مميزة للحدث الكبير، وإبهار العالم بإمكاناتها العالمية، وقدراتها النوعية.