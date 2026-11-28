أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ يلتقي العين وشباب الأهلي غداً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن مباراة كأس سوبر إعمار لكرة القدم، المقررة في الساعة 7:30 مساءً، والتي تمثل أولى بطولات الموسم الرياضي 2026-2027.

ووفقاً لرابطة المحترفين الإماراتية، يخوض شباب الأهلي المباراة مسجلاً ظهوره الثاني عشر في البطولة، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية، كما يتصدر قائمة الأكثر تتويجاً باللقب برصيد سبعة ألقاب.

في المقابل، يشارك العين في البطولة للمرة الثامنة، بصفته بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويتطلع إلى إحراز لقبه الرابع في المسابقة.

وتعد مواجهة الغد الرابعة بين الفريقين في كأس السوبر، إذ توج العين باللقب في أول مواجهة بينهما عام 2009 بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، فيما حسم شباب الأهلي المواجهتين التاليتين، الأولى عام 2013 بركلات الترجيح (3-2) عقب التعادل السلبي، والثانية عام 2015 بالفوز (1-0).

وعقدت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم مؤتمراً صحفياً في منطقة القناة بأبوظبي، بحضور مدربي الفريقين ولاعب من كل فريق، للحديث عن المباراة وآخر الاستعدادات.

وأكد أندريه جارديم، مدرب شباب الأهلي، أن المباراة تمثل فرصة لإضافة إنجاز جديد إلى سجل النادي، مشيراً إلى تطلع فريقه لتقديم أفضل مستوياته والتتويج باللقب في مواجهة تجمع فريقين يملكان تاريخاً حافلاً بالإنجازات.

وقال إن إقامة النهائي بين فريقين حصدا معظم الألقاب المحلية خلال العامين الماضيين يمنح المباراة أهمية خاصة، معرباً عن تطلعه إلى مواجهة تليق بتاريخ الناديين، وسط حضور جماهيري كبير.

وأضاف أن فريقه استفاد من الدروس التي خرج بها من مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أهمية تجاوز النتائج السلبية والتعلم منها والتركيز على الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح أن مواجهة العين تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، مشيراً إلى أن المباريات النهائية التي تحسم من لقاء واحد تستوجب الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والقدرة على التعامل مع مختلف مجريات المباراة.

وأكد أن تفوق شباب الأهلي في مواجهتين سابقتين أمام العين خلال الموسم الجاري لا يمنح فريقه أي أفضلية، مشدداً على أن لكل مباراة ظروفها، وأن العين يمتلك إمكانات كبيرة ودوافع قوية للفوز باللقب.

وأكد البلجيكي ووت فايس، لاعب شباب الأهلي، جاهزية الفريق للمباراة، معرباً عن تطلعه لإحراز أول ألقابه مع النادي والمساهمة في تعزيز سجل الفريق في البطولة، مشيراً إلى أن المباريات الكبرى تتطلب تقديم أفضل المستويات والتعامل الإيجابي مع الضغوط.

من جهته، أكد فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أنها تختلف عن اللقاءين السابقين بين الفريقين، وأن اللاعبين سيبذلون أقصى جهودهم من أجل الفوز باللقب.

وقال إن الفريق استعد للمباراة خلال الأيام الماضية، موضحاً أن الفريقين يضمان لاعبين أصحاب إمكانات فردية مميزة، إلا أن الأداء الجماعي سيكون العامل الحاسم في تحديد هوية البطل.

وأضاف أنه ركز منذ توليه تدريب العين على بناء منظومة تعتمد على العمل الجماعي، وهو ما ساعد الفريق على تجاوز فترات شهدت غياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

وأشار إلى أن شباب الأهلي يمتلك عناصر مميزة في مختلف المراكز، وأن خطورته لا تقتصر على الجانب الهجومي، بل تشمل أيضاً الكرات الثابتة والتسديدات بعيدة المدى.

وأوضح أن العين سجل هدفين في المباراة الأخيرة بين الفريقين رغم النقص العددي، وأهدر عشر فرص في المواجهة الأولى، مؤكداً أن الفريق عمل خلال الفترة الماضية على رفع الفاعلية الهجومية وتعزيز التنظيم الدفاعي، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على استثمار الفرص المتاحة.

بدوره، أكد خالد عيسى، قائد فريق العين، أن مسؤولية اللاعبين تتمثل في استكمال الجهود التي بذلتها رابطة المحترفين الإماراتية والشركة الراعية في الإعداد للمباراة، من خلال تقديم أداء يليق بقيمة الحدث ويعكس الصورة الإيجابية لكرة القدم الإماراتية.

وأشار إلى أن التتويج باللقب يمثل هدفاً مشروعاً للفريقين، مؤكداً أهمية أن يقدم اللاعبون نموذجاً إيجابياً يسهم في نجاح البطولة.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به إيفيتش منذ توليه تدريب الفريق، مؤكداً أن المدرب أسهم في ترسيخ منظومة عمل قائمة على الانضباط، وهو ما انعكس على أداء الفريق ونتائجه.