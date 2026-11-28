عجمان في 28 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة المالية في عجمان إطلاق خدمة «تسجيل وتجديد مورد» التي تتيح دمج خدمتي تسجيل الموردين وتجديد قيدهم ضمن خدمة رقمية موحدة من خلال الربط الإلكتروني مع السجل الاقتصادي الوطني «نمو» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، لتصبح بذلك أول دائرة مالية محلية على مستوى الدولة تربط نظام مشترياتها بالسجل الاقتصادي الوطني.

وجاء إطلاق الخدمة الجديدة ثمرة تعاون بين الدائرة ووزارة الاقتصاد والسياحة وبدعم من دائرة عجمان الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اللتين أسهمتا في تمكين الربط الإلكتروني وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية إلى جانب التكامل مع الربط القائم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وأسهمت الخدمة في تقليص زمن إنجاز تسجيل المورد من يومي عمل إلى خمس دقائق وخفض عدد خطوات الخدمة بنسبة 71.4 بالمئة فيما أصبح تجديد قيد المورد المسجل عبر الربط يتم بصورة تلقائية واستباقية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم طلب أو استكمال إجراءات أو إرفاق مستندات.

وبموجب الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان المورد إتمام عملية التسجيل من خلال إدخال رقم الرخصة التجارية الصادرة عن سلطة الترخيص فقط، حيث يتم استرجاع بيانات المنشأة مباشرة من مصدرها الرسمي عبر السجل الاقتصادي الوطني «نمو» دون الحاجة إلى إدخال بيانات الرخصة يدوياً أو إرفاق المستندات على أن يتم اعتماد التسجيل آلياً فور سداد الرسوم دون انتظار مراجعة الطلب أو اعتماده يدوياً.

وألغت الدائرة خدمة تجديد المورد بصيغتها السابقة للموردين المسجلين عبر الربط وأصبح قيد المورد يتجدد تلقائياً بمجرد تجديد رخصته التجارية لدى سلطة الترخيص دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل أو إعادة إدخال البيانات أو إرفاق الرخصة المجددة، الأمر الذي أدى إلى تصفير إجراءات التجديد ومتطلباته بالكامل وخفض زمن إنجازه من يوم عمل إلى صفر.

وشملت التحسينات تقليص إجراءات تسجيل المورد من خمسة إلى إجراءين بنسبة 60 بالمئة وخفض الخطوات من 21 إلى 6 خطوات بنسبة 71.4 بالمئة وتقليل الحقول المطلوب تعبئتها من 38 إلى 10 حقول بنسبة 73.7 بالمئة إلى جانب إلغاء المستندات والنماذج بنسبة 100 بالمئة وتقليص الاشتراطات والمتطلبات من 8 إلى 4 بنسبة 50 بالمئة.

كما حققت المبادرة تصفيراً كاملاً لإجراءات خدمة تجديد المورد من خلال إلغاء جميع إجراءاتها وخطواتها وحقولها ومستنداتها واشتراطاتها وتحويلها إلى خدمة استباقية تنجز تلقائياً دون أي تدخل من جانب المورد.

وقال سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن المبادرة تعكس توجه الدائرة نحو الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات إلى إعادة تصميم الخدمات الحكومية بصورة جذرية تنطلق من احتياجات المتعاملين وتعمل على إزالة كل ما لا يضيف قيمة حقيقية إلى تجربتهم.

وأضاف أن التكامل مع السجل الاقتصادي الوطني «نمو» أتاح توحيد الخدمات والاستفادة من البيانات الحكومية الموثوقة بما أسهم في تقليص زمن تسجيل المورد إلى خمس دقائق وتحويل التجديد إلى عملية تلقائية واستباقية بالكامل في نموذج عملي يجسد مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأكد مواصلة العمل على تطوير منظومة مالية حكومية أكثر مرونة وكفاءة ترتكز على التكامل بين الجهات وتوظيف التقنيات والبيانات لتقديم خدمات استباقية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ الشراكة مع مجتمع الموردين.

من جانبه، أكد سعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة. أن الربط الإلكتروني بين السجل الاقتصادي الوطني «نمو» التابع للوزارة ونظام المشتريات في دائرة المالية بعجمان، يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المشتريات الرقمية في الدولة وتكامل البيانات والمعلومات الاقتصادية المتعلقة بالشركات والرخص التجارية وتوسيع نطاق الربط مع الجهات والسلطات الحكومية المعنية بما يضمن تحديث المعلومات بصورة دورية ودقيقة وتبادلها بكفاءة وموثوقية.

وأوضح أن هذا الربط يعزز الاستفادة من البيانات الوطنية الموثوقة في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليص المتطلبات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التكامل الرقمي بين الجهات المعنية عبر منصة «نمو» وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة وكفاءة والمنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في العالم بحلول العقد المقبل.

وقالت السيدة مدية بوعصيبة مدير قسم الأصول والمشتريات الحكومية في دائرة المالية إن تطوير الخدمة ركز على معالجة أبرز التحديات التي واجهت الموردين وفي مقدمتها تعدد خطوات التسجيل والتجديد وكثرة البيانات والمستندات المطلوبة والحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة ومتابعتها.

وأضافت أن الخدمة الجديدة جعلت التسجيل أكثر سهولة وسرعة فيما تحول التجديد إلى عملية تلقائية لا تتطلب أي تدخل من المورد الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية وتقليل احتمالات الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي وتوفير الوقت والجهد بما يتيح للموردين التركيز على أعمالهم والاستفادة من الفرص والمناقصات الحكومية.

بدوره قال عبدالرحمن قاسم مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل ورئيس فريق برنامج خدمات الجيل القادم في الدائرة، إن خدمة «تسجيل وتجديد مورد» تجسد رؤية الدائرة في بناء خدمات حكومية من الجيل القادم تتمحور حول المتعامل وتعتمد على التكامل والبيانات الموثوقة بدلاً من الطلبات والمستندات وصولاً إلى تقديم الخدمة بصورة استباقية دون الحاجة إلى طلبها من المتعامل

وأضاف أن الدائرة تعمل على تعميم هذا النموذج على مزيد من خدماتها بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويرسخ ثقافة تصفير البيروقراطية.

وتؤكد المبادرة التزام الدائرة بمواصلة تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة واستباقية وتعزيز التكامل بين الجهات على المستويين المحلي والاتحادي بما يدعم بيئة الأعمال والتنافسية وينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.