رأس الخيمة في 28 نوفمبر / وام / أطلقت جمعية الإمارات في رأس الخيمة حملتها الشتوية "دفء" .

وتضم الحملة سبع مبادرات، تجمع بين الاستجابة لاحتياجات مباشرة، مثل كسوة الأيتام والأسر المتعففة، ومبادرات تسعى إلى دعم العمل والإنتاج، إلى جانب مشروعات ذات أثر مجتمعي في إندونيسيا والهند، كما تفتح مبادرة "أمنيتي" بابًا خاصًا للفرح، من خلال العمل على تحقيق أمنيات أبناء الجمعية من الأيتام.

وقال عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية:" تجسد حملة "دفء" حرص الجمعية على تنويع مجالات العطاء لافتا إلى أنه في جانب الرعاية داخل الدولة، توفر مبادرة كسوة الشتاء الملابس الشتوية للأسر المتعففة ، وتهدف مبادرة دفء اليتيم إلى توفير كسوة الشتاء للأيتام .

و تمنح مبادرة أمنيتي مساحة خاصة لأبناء الجمعية من الأيتام، من خلال العمل على تحقيق أمنياتهم. وتحمل المبادرة معنى يتجاوز الهدية، فهي تتيح للأطفال أن يشعروا بأن أمنياتهم مسموعة، وأن هناك من يهتم بإدخال الفرح إلى حياتهم.

وعلى صعيد المشروعات المجتمعية، تهدف مبادرة اغتنام الخير إلى بناء مساجد في إندونيسيا، فيما تتجه مبادرة "سقيا وأجر" إلى حفر آبار في الهند. وتسلط المبادرتان الضوء على جانب من العمل الخيري الذي يتصل بخدمة المجتمعات وتوفير مرافق ومصادر تلبي احتياجاتها.

كما تتضمن الحملة مبادرات تسعى إلى مساندة الأسر المنتجة وتزويدها بأدوات تساعدها على العمل، مثل مبادرة أنامل الخير التي توفر ماكينات خياطة للأسر المنتجة خارج الدولة بما يتيح لها وسيلة لممارسة الخياطة والإنتاج، أما مبادرة "ثروة الشتاء"، فتهدف إلى تمليك الأسر المنتجة أغنامًا وأبقارًا للعمل بها، دعمًا لقدرتها على الإنتاج والاستفادة من الموارد المتاحة لها.