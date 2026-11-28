أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، محمد مطر المنصوري في منزله بأبوظبي، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

ورحب محمد مطر المنصوري وأفراد أسرته بسموه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، ومثمنين حرص سموه على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، وما تعكسه هذه اللفتة من اهتمام وتقدير.

وتبادل سموه مع أفراد الأسرة الأحاديث الودية، التي عكست عمق الروابط التي تجمع القيادة بأبناء الوطن، وحرصها على تعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي.

وأعرب الحضور عن تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بدوام الصحة والعافية، داعين الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين في منطقة الظفرة.