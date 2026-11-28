أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سعيد محمد السويدي في منزله بأبوظبي، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

ورحب سعيد محمد السويدي وأفراد أسرته بسموه، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة، ومثمنين اهتمام سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم، وما تمثله هذه الزيارة من لفتة تعكس متانة العلاقة بين القيادة وأبناء الوطن.

وتبادل سموه مع أفراد الأسرة الأحاديث الودية، واستمع إلى أحوالهم، في أجواء سادها الود والتقدير، بما يجسد نهج التواصل والتلاحم الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة.

وأعرب الحضور عن خالص دعواتهم بأن يحفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويواصل عليها مسيرة الخير والنماء.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين في منطقة الظفرة.