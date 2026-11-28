رأس الخيمة في 28 نوفمبر / وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، احتفال مجلس الرمس في إمارة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي نظمته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة.

وقدّمت الفرق الشعبية خلال الاحتفال أهازيج وشلّات تراثية عبّرت عن الفخر بمسيرة الاتحاد والاعتزاز بالموروث الإماراتي.

ويأتي الاحتفال ضمن جهود مجالس أبوظبي لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وإحياء الموروث الإماراتي وتعريف الأجيال الناشئة بالعادات والتقاليد الأصيلة، إلى جانب توطيد الروابط الأسرية وتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال فعاليات تجمع أفراد الأسرة في أجواء وطنية تجسّد روح الاتحاد وقيمه.

حضر الاحتفال الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمواطنين والمقيمين.