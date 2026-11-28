أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، منافسات بطولة عيد الاتحاد للجودو والمصارعة، التي أقيمت في صالة اتحاد الإمارات للجودو بمنطقة بني ياس شرق، بمشاركة 200 لاعب، حيث تولى اتحاد الإمارات للجودو تنظيم منافسات الجودو، فيما تولى اتحاد الإمارات للمصارعة تنظيم منافسات المصارعة.

وتعد البطولة أولى المبادرات المشتركة في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين اتحادي الإمارات للجودو والمصارعة، وتجسّد حرص الاتحادين على تعزيز التعاون وتكامل الجهود في تطوير الرياضتين، وجاء تنظيمها تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة الرياضة، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي.

وتابع سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان جانباً من منافسات البطولة، التي شهدت مشاركة 80 لاعباً في منافسات الجودو لفئة تحت 15 عاماً، و120 لاعباً في منافسات المصارعة لفئة تحت 17 عاماً.

وتوّج سموّه عدداً من الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدّمها اللاعبون، وما أظهروه من مهارات وروح تنافسية عالية، وأكد سموّه أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وصقل قدراتها، وتشجيع الأجيال الناشئة على ممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة: تكتسب هذه البطولة أهمية خاصة لتزامنها مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ55، ولما تجسّده من قيم الوحدة والانتماء والعمل المشترك، كما تمثّل خطوة عملية أولى نحو تفعيل مذكرة التفاهم مع اتحاد الإمارات للجودو، بما يعكس أهمية الشراكات بين الاتحادات الرياضية الوطنية في تطوير القطاع الرياضي، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إيجاد المزيد من الفرص لممارسة رياضة المصارعة، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة وتطوير قدراتها، بما يسهم في بناء جيل رياضي قادر على تحقيق الإنجازات.

من جانبه، قال سعادة محمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو: تشكّل بطولة عيد الاتحاد نموذجاً للتعاون البنّاء بين الاتحادات الرياضية، وفرصة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية من خلال الرياضة، ونحرص في اتحاد الإمارات للجودو على توفير بيئة تنافسية محفّزة تتيح للاعبين الناشئين إبراز مهاراتهم واكتساب الخبرات، وتسهم في تطوير مستوياتهم الفنية وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الجودو، وإعداد جيل من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الرياضية.