الشارقة في 28 نوفمبر / وام / أطلق مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات رسميا "جائزة باحثي الإمارات للأثر والنشر العلمي"، خلال تنظيمه "ملتقى الابتكار الإعلامي في البحث العلمي" تزامنا مع فعاليات شهر "الإمارات تبتكر" 2026.

وعقد الملتقى تحت شعار "حين يصبح العلمُ خبرا.. ويصنع الأثر"، برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء المركز، في مجلس معاليه، وبمشاركة نخبة من صنّاع القرار والعلماء والباحثين والإعلاميين.

وتقيس الجائزة الأثر المحلي والعالمي لمنظومة النشر العلمي في مجلات المركز المحكمة ضمن خمس فئات، تشمل: المؤلف المؤثّر، والعالِم صاحب الأثر، والمحكِّم المتميّز، والتميّز التحريري، والشريك المعرفي.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن قيمة البحث العلمي لا تكتمل إلا بوصوله إلى الناس وإحداثه أثرا ملموسا عبر الشراكة الضرورية بين الباحث والإعلامي، مشيرا إلى إطلاق الجائزة لتكريم الأثر الحقيقي للمعرفة لا حجمها فحسب.

بدوره، أوضح الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس المجلس، أن البحث العلمي ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، مؤكدا أن الإعلام شريك أصيل في صناعة الأثر العلمي وليس مجرد ناقل له.

وكشف المركز خلال الملتقى عن إستراتيجيته وأجندة مبادراته وشراكاته لعام 2027 لتمكين المعرفة والارتقاء بالمجتمع، كما أعلن تعيين الأستاذة إسراء النقبي مديرا عاما للمركز تعزيزا لقيادته التنفيذية.

وشهد الملتقى جلسة حوارية ناقشت تعزيز حضور البحث العلمي إعلاميا وتحويل نتائجه إلى محتوى مجتمعي مؤثر، بمشاركة الدكتورة نورة الكربي، رئيس اللجنة العلمية وعضو مجلس الأمناء، وإسراء النقبي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة شيخة الحمودي، مديرة إدارة المشاريع والتطوير في المركز، قبل أن يُختتم بصورة تذكارية ومأدبة غداء ومقابلات إعلامية خاصة.

ويباشر المركز عقب الملتقى تنفيذ مبادرات أجندة 2027 وتحويل مخرجات الحوار إلى شراكات فعلية ومستدامة مع وسائل الإعلام، انسجاما مع رؤية الدولة في ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم صنّاع القرار في استشراف المستقبل.