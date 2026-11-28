أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام / تواصلت فعاليات مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن 2026 ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي ينظمه اتحاد الامارات لسباقات الهجن، بميدان الوثبة.

وشهدت منافسات اليوم الخامس إقامة السباق التراثي على مدار 15 شوطاً، لمسافة 2 كيلومتر، في الفترة المسائية بالميدان الجنوبي، وفاز محمد عمر علي الراشدي مالك المطية " النايد" بلقب أول أشواط السباق التراثي، وسجل أفضل توقيت بـ 2:57:24 دقائق، وشهد الشوط الثاني تفوق عمير عبدالله محمد الراشدي مع المطية "ميراج" بـ 3:07:79 دقائق.

وذهب لقب الشوط الثالث إلى أودي دير فلينجري مع "الطي"، مسجلا 3:21:11 دقائق، وحصدت منيرة سعود سالم القحطاني، لقب الشوط الرابع مع المطية " نمرود" بـ 3:09:10 دقائق، فيما حقق حمدان سالم هلال طناف الراشدي لقب الشوط الخامس مع " بارود" مسجلا 3:07:63 دقائق.

وحصد لقب الشوط السادس اليسكاندر جيمس مع المطية " الخرم" بزمن قدره 3:32:30 دقائق، وفي الشوط السابع كان اللقب من نصيب مطر سهيل الحميري، مع المطية " الصايل" بـ 3:00:86 دقائق، وشهد الشوط الثامن فوز منصور ابراهيم هلال ابراهيم مع المطية " ملهم" بزمن قدره 3:03:56 دقائق.

وفي الشوط التاسع، تصدر راشد صبيح طناف الراشدي، المنافسة مع المطية " شاهين" بـ 3:07:67 دقائق، وفي عاشر الأشواط كسب علي راشد لوتاه اللقب مع المطية" مخلاب" بزمن قدره 3:07:19 دقائق.

وأسفرت نتائج بقية الأشواط عن فوز زايد خليفة محمد حمد مع المطية " طواش" في الشوط الحادي عشر بـ 3:01:28 دقائق، وسعيد أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، مع المطية "سكر" بـ 3:07: 76 دقائق، في الشوط الثاني عشر، وشهاب حمد حسن القايدي مع "الماهر" في الشوط الثالث عشر بـ 3:08: 49 دقائق.

وتم تخصيص آخر شوطين لكأس الاتحاد الآسيوي، وحقق حمد بخيت سعيد العويسي، المركز الأول والميدالية الذهبية، مع "الروضة"، في الشوط الرابع عشر بـ 3:02: 63 دقائق، وذهبت الميدالية الفضية الى محمد عمر الراشدي، مع المطية "مكرم" بـ 3:06:78 دقائق.

وحصد سالم علي القحطاني، مع المطية "مرضي" البرونزية بـ 3:10:01 دقائق، وفي آخر الأشواط، كانت الذهبية من نصيب خلود عبدالله الشمري، مع المطية "البشار" بـ 3:13:62 دقائق، وحققت لينة حمد الحربي الفضية مع المطية "توقيت" بـ 3:14:20 دقائق، ونالت نور العنزي مع المطية "المتحد" البرونزية بـ 3:15:12 دقائق.

وحصل الفائزون بأشواط السباق التراثي على جوائز نقدية بلغت 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، فيما خصصت جوائز نقدية قيمة للمراكز من الثاني إلى العاشر.