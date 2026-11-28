عجمان في 28 نوفمبر / وام / أكدت ندوة "اللغة العربية في الصحافة والإعلام"، التي نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية، أن حماية اللغة العربية والارتقاء بحضورها في المشهد الإعلامي مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود المؤسسات الصحفية إلى مختلف مكونات المجتمع، وأن مواكبة التطور التكنولوجي وتعلم اللغات الأخرى لا ينبغي أن يكونا على حساب سلامة اللغة العربية وجمالياتها.

وشدد المشاركون في الندوة، التي أقيمت ضمن فعاليات معرض "بيغ باد وولف للكتاب 2026" في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، على أن الإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل شريك في صناعة الوعي وتشكيل الذائقة اللغوية، بما يجعل العناية باللغة العربية استثمارا في الهوية والثقافة ومستقبل الأجيال القادمة، ورسالة مهنية تتطلب تكامل الخبرة الإنسانية والإمكانات الرقمية.

وناقشت جمعية الصحفيين الإماراتية خلال الندوة سبل تعزيز حضور اللغة العربية في الإعلام، والتحديات التي تواجه استخدامها السليم في ظل التحولات الرقمية، كما تناولت الجلسة علاقة اللغة العربية بالهوية الإعلامية، وواقع استخدامها في الصحافة الورقية والإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع، إلى جانب فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وتحدياته، ومسؤولية المؤسسات الإعلامية في تحقيق التوازن بين سرعة النشر وجودة المحتوى.

وأكدت سعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن الارتقاء باللغة العربية في وسائل الإعلام مسؤولية مهنية وثقافية ترتبط بجودة المحتوى ومصداقيته والحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجمعية على إتاحة الحوار بين الإعلاميين والمتخصصين، وتبادل الرؤى لتطوير الأداء اللغوي في المؤسسات الإعلامية.

أدار الندوة الكاتب الصحفي عاطف البطل، بمشاركة نخبة من المتحدثين، هم الدكتور خالد توكال، أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة الوصل، والدكتورة هالة أحمد، الأخصائية الأولى للدعم الأكاديمي في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد البستاوي، المتخصص في اللغة العربية وتكنولوجيا التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، والصحفي أسامة عبد المقصود.

وخلال الندوة، أكد الدكتور خالد توكال أن الصحافة تسهم في صناعة الوعي وتشكيل الذائقة اللغوية للمجتمع، وأن سرعة نقل الخبر لا تتعارض مع سلامة اللغة، داعيا إلى تفعيل دور المدققين اللغويين، وتأهيل الصحفيين لغويا، وإنشاء وحدات للمراجعة اللغوية تعمل بالتوازي مع غرف الأخبار، لضمان جودة المحتوى وسرعة إنجازه.

وشددت الدكتورة هالة أحمد على أن اللغة العربية وعاء للهوية ومرآة للوعي، وأن تعزيز حضورها يتطلب مشروعا إعلاميا وثقافيا مستداما تتكامل فيه أدوار الإعلام والأسرة والمدرسة والمجتمع، مقترحة تعيين مدقق لغوي في كل غرفة تحرير لمراجعة المواد قبل نشرها، بما يسهم في الارتقاء بالرسالة الإعلامية ويجعل المؤسسات الإعلامية قدوة لغوية للناشئة.

وأكد الدكتور محمد البستاوي أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصة لتعزيز حضور اللغة العربية وتطوير إنتاج المحتوى بها، شريطة الحفاظ على القيادة البشرية للعمل التحريري، وإخضاع المخرجات الآلية للمراجعة اللغوية والمهنية، داعيا إلى توظيف هذه التقنيات في دعم التفكير والإبداع، مع مواصلة القراءة العميقة والكتابة الأصيلة، وصون مصداقية المحتوى.

كما أكد الكاتب الصحفي أسامة عبد المقصود ضرورة اعتماد الكفاءة اللغوية وسلامة النطق ضمن معايير اختيار المذيعين ومقدمي البرامج، وتوسيع حضور اللغة العربية الفصحى في البرامج الهادفة من خلال تقديمها بلغة سليمة ومبسطة تقترب من الجمهور، مشددا على دور المعلم في ترسيخ المحادثة الصحيحة لدى الأطفال، وتقديم اللغة العربية بأسلوب محبب بعيد عن التكلف.