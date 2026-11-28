أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ، "ممر الإمارات الذكي" في مطار زايد الدولي، في خطوة نوعية تستهدف الارتقاء بتجربة المسافرين المغادرين، وتعزيز انسيابية حركة السفر، من خلال توظيف التقنيات البيومترية المتقدمة لتبسيط إجراءات مراقبة الجوازات، وتمكين المسافرين من استكمال إجراءات المغادرة بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى المرور بالبوابات التقليدية.

ويمثل "ممر الإمارات الذكي" نقلة نوعية في آلية إنجاز إجراءات المسافرين، من خلال الانتقال إلى مفهوم العبور الذكي دون توقف، حيث يتم التحقق من هوية المسافر واستكمال إجراءات مغادرته أثناء الحركة، باستخدام أحدث التقنيات البيومترية، بما يسهم في تسريع حركة السفر، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم تجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة، مع تقليص الوقت والجهد اللازمين لاستكمال إجراءات المغادرة.

ويتميز "ممر الإمارات الذكي" بشموليته، حيث يتيح الاستفادة من خدماته لجميع فئات المسافرين المغادرين، عبر مختلف شركات الطيران العاملة في مطار زايد الدولي، دون ارتباط بشركة طيران أو وجهة سفر محددة، بما يوفر تجربة عبور ذكية وموحدة، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات وتسريع إجراءات المغادرة لجميع المسافرين، بما في ذلك الأفراد والعائلات والمجموعات المسافرة معا.

وتعكس النتائج التشغيلية لممر الإمارات الذكي نقلة نوعية في كفاءة إنجاز إجراءات المسافرين، من خلال تسريع عمليات التحقق من الهوية واستكمال إجراءات المغادرة بصورة ذكية وآلية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليص زمن الانتظار، وتعزيز انسيابية حركة المسافرين، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والكفاءة الأمنية، ودون الحاجة إلى التدخل البشري في إجراءات العبور.

وأكد سعادة جمعة عبد الله الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أن "ممر الإمارات الذكي" يجسد رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها في بناء منظومة حكومية رقمية متقدمة، وتطوير خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصميم الإجراءات الحكومية وتبسيطها، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسية قطاع الطيران والسياحة، وترسيخ مكانتها مركزا ووجهة عالمية للسفر الجوي، ووجهة رائدة في تقديم تجارب سفر ذكية وآمنة ومستدامة.

وأضاف الكعبي أن "ممر الإمارات الذكي" يعكس توجه الهيئة نحو تطوير منظومة متكاملة لإدارة حركة المسافرين، ترتكز على الابتكار والاستباقية وتوظيف الحلول الرقمية والتقنيات البيومترية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية المنافذ الحدودية، وتحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات ودقة التحقق من الهوية ومتطلبات أمن المنافذ، كما يمثل إضافة نوعية إلى جهود الهيئة في صناعة مستقبل المنافذ الحدودية، والانتقال من نماذج إنجاز المعاملات التقليدية إلى منظومة عبور ذكية وأكثر تكاملا، تواكب تطلعات المسافرين وتدعم مكانة مطارات دولة الإمارات ضمن أكثر مطارات العالم تطورا وكفاءة في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن "ممر الإمارات الذكي" يمثل التطور الأحدث في سلسلة تطوير قطاع السفر والطيران على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه يحقق التوازن الإيجابي بين الكفاءة التشغيلية ودعم المنظومة الأمنية وتوفير تجربة سفر تضاهي أفضل المعايير العالمية.