الظفرة في 28 نوفمبر/ وام / تصدر الصقر" إم 2"، لمحمد مبارك محمد سالم العامري مسابقات التلواح للصيد بالصقور لفئة الناشئين، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين صباح اليوم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بدعم ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة 66 صقرا.

وحقق الصقر"المدمر"، لخلفان غانم خلفان المزروعي المركز الثاني، والصقر" 176"، لسهيل مبارك سالم المرر المركز الثالث، بعد منافسات قوية على المراكز الأولى.

وتوّج نادي أبوظبي للصقارين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الجولة الأخيرة لمسابقات التلواح لهذه الفئة في منطقة الظفرة، كما تم تقديم جوائز تشجيعية للمشاركين حتى المركز العشرين، وتوجه بالشكر والتقدير إلى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية المنافسات، ودعم نجاحها.

وأكد النادي أن سباقات الناشئين في منطقة الظفرة حققت نجاحا كبيرا بمشاركة واسعة في كل من السلع وغياثي وصولا إلى مدينة زايد، كما أسهمت في تعزيز الموروث الوطني في نفوس الأجيال الجديدة، وتعريفهم بأصالة الصيد بالصقور، وغرس قيمها ومفاهيمها في نفوسهم منذ الصغر.