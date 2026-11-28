الفجيرة في 28 نوفمبر / وام / احتفلت بلدية دبا بعيد الاتحاد الـ55 بتنظيم مسيرة وطنية وفعاليات تراثية وفنية متنوعة، جسدت مشاعر الفخر بالوطن والقيادة الرشيدة وقيم التلاحم الوطني.

وانطلقت المسيرة من مبنى البلدية وصولا إلى مقر الاحتفال في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية وطلبة المدارس والفرقة العسكرية وأفراد المجتمع.

تضمن الحفل فقرات تراثية وفنية واستعراضية عكست أصالة الموروث الإماراتي وقيم الولاء والانتماء، إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين تقديرا لدورهم في دعم المبادرات المجتمعية والتعاون المؤسسي.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن المناسبة تستحضر مسيرة الآباء المؤسسين وقيم الوحدة والعطاء، وتعكس اعتزاز أبناء المجتمع بما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات.

وأشار إلى حرص البلدية على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المواطنة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمعية، مثمنا جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في إنجاح الفعاليات.