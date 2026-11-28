دبي في 28 نوفمبر /وام/ فاز الوصل على الظفرة بنتيجة 4-2، اليوم، على استاد زعبيل، في افتتاح مباريات الجولة السابعة (المؤجلة) من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الوصل رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 6 نقاط.

وسجل أهداف الوصل مهدي طارمي في الدقيقة 20، وسيرجيو بيريرا "هاتريك" في الدقائق 41 و43 و48، فيما أحرز هدفي الظفرة درامان كوماري في الدقيقة 73، ودومينيك مندي في الدقيقة 86.

وكانت مباريات الجولة السابعة مقررة يومي 29 و30 أكتوبر الماضي، قبل أن تؤجل بسبب برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

وتستكمل مباريات الجولة السابعة المؤجلة يومي 29 و30 ديسمبر المقبل، فيما ستقام مباريات الجولة العاشرة أيام 3 و4 و5 ديسمبر .