العين في 28 نوفمبر /وام/ استقطب معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 في يومه الرابع من دورته الثانية، العائلات والزوار من مختلف الأعمار، الذين شاركوا في برنامج عطلة نهاية الأسبوع الحافل بالفعاليات التراثية والمشاركات المجتمعية والتجارب العائلية، بما يعزز مكانة مدينة العين وجهةً للفعاليات الثقافية والتراثية المتخصصة.

ويُقام المعرض في مركز أدنيك العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، ويجمع العارضين المحليين والدوليين والمتخصصين والهواة في قطاعات الصقارة والفروسية والصيد والأنشطة الخارجية.

ويوفر المعرض منصة لصون الموروث الثقافي الإماراتي ودعم المشاريع الوطنية، وتعريف الأجيال الناشئة والعائلات بالتقاليد والمهارات المتوارثة عبر العروض الثقافية والتجارب التطبيقية والمسابقات، إلى جانب إتاحة الفرص التجارية للشركات المشاركة.

وشارك شبان وفتيات من أصحاب الهمم في المعرض بمنتجات أنجزوها في الورش المهنية التابعة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وتابع الزوار عروضاً حية لحرفة السدو، إحدى الحرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات، فيما تولى عدد من المشاركين التعريف بمنتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور.

وتهدف مشاركة وحدة التأهيل المهني التابعة للهيئة في مدينة العين إلى إبراز أصالة الحرف الإماراتية وتعزيز الهوية الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم لعرض مهاراتهم وقدراتهم الإنتاجية، وتبدأ برامج التأهيل بالتعليم والتدريب، مروراً بمراحل الإنتاج في الورش المهنية، وصولاً إلى المشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وتشمل هذه البرامج التدريب على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف تنمية المهارات التقنية لدى المنتسبين.

واستعرضت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري، عدداً من البحوث التي أعدها أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالات البيئتين الصحراوية والبحرية وصحة الحيوان، ومنها بحوث حول الأمراض التي تصيب حيوانات المزارع والإبل والصقور وطيور الحبارى، إلى جانب مشاريع بحثية مشتركة مع جهات محلية واتحادية.

واستقبل ركن "الصقر الإماراتي الصغير" طلبة الجامعة والأطفال في جناح الجامعة بالقاعة 2، ضمن برنامج يحمل عنوان "الجيل المقبل من الصقّارين ومدرّبي الصقور".

واستقطب جناح حديقة حيوانات العين العائلات، وعرّف الزوار ببرامج الحديقة المعنية بالحياة الفطرية، وبتجربة سفاري العين عند سفح جبل حفيت، فيما أتيحت للأطفال فرصة التفاعل عن قرب في حديقة الحيوانات الأليفة، ومشاهدة عروض الطيور والزواحف.

واستعرض اتحاد الإمارات لرياضة الإير سوفت أنشطته وبرامجه الرامية إلى نشر الوعي بهذه الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها واستقطاب المواهب من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب التعريف ببطولاته المحلية والدولية، واستعداداته لتنظيم بطولة الألعاب العالمية للإير سوفت في مدينة العين مطلع عام 2027.

وتواصلت الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمعرض على مدار اليوم، ومن بينها مسابقة تقاليد القهوة العربية، التي تُنظم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وتحدي المطرقة وتحدي التعلّق، وورش العمل التطبيقية في "قرية الصياد الصغير وحياة البادية" التي تنظمها أدنوك، إلى جانب السحب اليومي على الصقور المخصص لحاملي تذاكر الدخول.

ويختتم معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 فعالياته غداً، الأحد 29 نوفمبر، في مركز أدنيك العين، ويتيح للعائلات وهواة الصقارة والصيد والأنشطة الخارجية فرصة أخيرة لاستكشاف مختلف قطاعاته، ومتابعة العروض الحية للصقور والمشاركة في برنامجه المصاحب، قبل إجراء السحب الأخير على الصقور مساءً.