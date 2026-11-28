دبي في 28 نوفمبر / وام / توج الجواد "كاليداسا" بلقب الشوط الرئيسي "كأس 1971"، ضمن السباق الثالث في مضمار جبل علي لموسم 2026-2027، الذي أقيم اليوم تحت شعار "سباق عيد الاتحاد"، بمشاركة نخبة من الخيول تنافسوا في 7 أشواط، على جوائز مالية إجمالية بلغت 596 ألف درهم.

وحسم "كاليداسا"، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، المركز الأول في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1800 متر، بمشاركة 6 خيول، في زمن بلغ 1:52.09 دقيقة، وبفارق 7.55 طول، عن "رن وز إيت" الذي حل ثانياً، و"أورديب" صاحب المركز الثالث، فيما بلغت جوائز الشوط 100 ألف درهم.

وافتتح الجواد "أون ذا واي" نتائج السباق بفوزه بالشوط الأول "جائزة الثاني من ديسمبر ستيكس"، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر، متفوقاً على "ويدونتيلس" و"ساريم"، بمشاركة 7 خيول، وعلى جوائز مالية بلغت 90 ألف درهم.

وفاز "سايلنت سبيتش" بالشوط الثاني "جائزة الإمارات السبعة ستيكس للسرعة"، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 13 خيلاً، متقدماً على "بينينسولا باور" و"تريب تو روما"، فيما بلغت جوائز الشوط 76 ألف درهم.

وفي الشوط الثالث "جائزة شجرة الغاف"، المخصص للخيول التي لم يسبق لها الفوز، لمسافة 1200 متر، انتزع المهر "الليث وريور" المركز الأول، متقدماً على "بيوند ديبت" و"جيوش"، بمشاركة 5 خيول، وعلى جوائز مالية بلغت 72 ألف درهم.

وحقق الجواد "جدال" الفوز بالشوط الرابع "جائزة 55 ستيكس"، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 4 خيول، وجاء «رماس» في المركز الثاني، و«المتنبي» ثالثاً، فيما بلغت جوائز الشوط 100 ألف درهم.

وشهد الشوط الخامس «سباق المبتدئة ستيكس – مبادرة داعم» مشاركة 16 خيلاً لمسافة 1400 متر، وفاز بلقبه الجواد «ميوزيك لاد»، متقدماً على «أونكل تيمو» و«أساطير»، وبلغت جوائزه 72 ألف درهم.

وفي الشوط السابع والختامي «ستيكس عيد الاتحاد»، أحرز الجواد «نوغول» المركز الأول، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي، متفوقاً على «دون بيليكانو» و«فياض»، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وبلغت جوائز الشوط 86 ألف درهم.