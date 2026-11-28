دبي في 28 نوفمبر /وام/ تستعرض شركة "روميو مارين"، خلال الدورة الـ32 من معرض دبي الدولي للقوارب، قدراتها المتنامية في الصناعات البحرية، من خلال الظهور العالمي الأول ليخت "روميو 55|"، الذي يعد من أبرز اليخوت العملاقة المعروضة، وجرى تصميمه هندسياً وتصنيعه بالكامل في مدينة دبي الملاحية، فيما تواصل الشركة تنفيذ خططها التوسعية بقدرات تصنيعية تصل إلى 105 أمتار، والعمل على بناء يختين بطول نحو 60 متراً لكل منهما، وتطوير مشروعها المستقبلي "روميو 75".

وقالت ساندي ناشد، رئيسة قسم العلاقات العامة في شركة "روميو مارين"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة حققت نقلة نوعية في مسيرتها الصناعية من خلال تصنيع يخت متكامل بهيكل من الفولاذ وبنية علوية من الألمنيوم، ما يضعه ضمن فئة صناعية مختلفة عن اليخوت المصنوعة من الألياف الزجاجية، ويعكس تطور القدرات الهندسية والتصنيعية في دولة الإمارات.

وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة، والبنية التحتية المتطورة والمنظومة المتكاملة للأعمال في مدينة دبي الملاحية، أسهمت في تمكين الشركة من الانتقال من قطاع إعادة تأهيل اليخوت وتجهيزها داخلياً إلى تصنيعها بالكامل، بما يعزز حضور دبي على خريطة صناعة اليخوت العالمية.

وأعربت عن اعتزاز الشركة باختيار دبي منصة للظهور العالمي الأول لليخت، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت وطناً ثانياً للعائلة المصرية المؤسسة للشركة، التي بدأت مسيرتها في قطاع التصميم والتجهيز الداخلي عام 1983، على يد الشقيقين سامي ونادر ناشد، قبل أن يؤسس الأخير شركة "روميو مارين" عام 2008، استجابة للطلب المتزايد على خدمات إعادة تأهيل اليخوت.

وأشارت إلى أن العائلة سبق أن شاركت في معرض دبي الدولي للقوارب قبل نحو 25 عاماً بيخت يحمل اسم "الهانم"، الذي تم بيعه آنذاك، لتعود اليوم بمشروع صناعي متكامل يجسد تطور خبراتها وقدراتها الإنتاجية.

وأوضحت أن يخت "روميو 55" يتألف من أربعة طوابق، ويتميز بتجهيزات لا يشيع استخدامها في اليخوت المماثلة له حجماً، من بينها مصعد يربط طوابق الضيوف، إلى جانب حلول هندسية وتصميمية تحقق الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية والخارجية.

ووفقاً للبيانات الفنية للشركة، يعد "روميو 55" أول يخت تتجاوز حمولته الإجمالية 500 وحدة قياس للحمولة الإجمالية البحرية "GT"، يجري تصميمه هندسياً وتصنيعه بالكامل في الإمارات، إذ يبلغ طوله 54.43 متر، وعرضه 10 أمتار، وغاطسه 2.4 متر، فيما تبلغ حمولته الإجمالية نحو 780 وحدة.

ويصل مدى إبحار اليخت إلى 5200 ميل بحري عند سرعة إبحار تبلغ 10 عقد، فيما تصل سرعته القصوى إلى 15 عقدة، وتبلغ سعة خزانات الوقود 70 ألف لتر، ويضم محركين بقوة 1080 كيلوواط لكل منهما، وثلاثة مولدات كهربائية، أحدها مخصص للطوارئ، إلى جانب نظام لمعالجة الانبعاثات وفق معيار "Tier III".

ويستوعب اليخت 12 ضيفاً و11 فرداً من الطاقم، ويضم جناحاً رئيسياً للمالك مزوداً بشرفتين خاصتين ومكتب، وخمسة أجنحة للضيوف، ومصعداً زجاجياً بانورامياً، ومرافق للياقة البدنية والاستجمام ومسبحاً وسينما خارجية، فيما تولت شركة "بولينا إكسكلوسيف إنتيريورز" الإيطالية أعمال التصميم الداخلي، ونفذت "روميو إنتيريورز" التجهيزات والتشطيبات.

وأظهرت نتائج التجارب البحرية، التي أجريت بمشاركة خبير مستقل، مستويات عالية من الاستقرار والقدرة على المناورة وكفاءة استهلاك الوقود، فضلاً عن جاهزية المحركات والأنظمة المساعدة، فيما يتوافق اليخت، بحسب الشركة، مع متطلبات مدونة اليخوت الكبيرة "REG" للاستخدام التجاري، وسيصبح متاحاً للتسليم اعتباراً من أواخر العام الجاري.

وفي إطار توجهها نحو تطوير تقنيات أكثر كفاءة واستدامة، تعمل الشركة على بناء يختين من فئة 60 متراً، فيما تتضمن خطط تطوير طراز "روميو 60" دمج نظام دفع هجين يجمع بين الديزل والكهرباء، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات والضوضاء.

ويصل مدى الإبحار المستهدف للطراز الجديد إلى 7700 ميل بحري، فيما تبلغ حمولته الإجمالية 890 وحدة قياس بحرية "GT"، وسرعته القصوى 16 عقدة، ويستوعب 12 ضيفاً و13 فرداً من الطاقم، ويتميز أحد خيارات تصميمه بشرفة خارجية تبلغ مساحتها 160 متراً مربعاً، وإطلالات بانورامية بزاوية 270 درجة.

وتشمل الخطط المستقبلية للشركة تطوير مشروع "روميو 75"، ودراسة توظيف أنظمة الدفع المتقدمة والإدارة الذكية للطاقة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد واعتماد مواد وتقنيات تحد من الأثر البيئي للعمليات التصنيعية والتشغيلية، وتسهم في المحافظة على النظم البيئية البحرية والتنوع البيولوجي.

وتضم منشآت الشركة في مدينة دبي الملاحية قاعة تصنيع بطول 120 متراً، تتيح بناء ثلاثة يخوت بالتزامن، اثنين بطول 60 متراً لكل منهما، وثالث يصل طوله إلى 100 متر، إلى جانب رافعتين بحريتين لاستيعاب يخوت بطول 60 و105 أمتار، وورشة للأعمال المعدنية بمساحة 500 متر مربع، وأخرى للأعمال الخشبية بمساحة 3 آلاف متر مربع، ومرافق متخصصة في الأنظمة الهندسية والميكانيكية والكهربائية.

وتعتمد الشركة منظومة صناعية متكاملة تجمع مراحل التصميم والهندسة البحرية وبناء الهياكل والتجهيزات الداخلية والتشطيبات والاختبارات البحرية، مستفيدة من تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والهندسة العكسية، وخبرات متخصصة من الإمارات والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وتركيا، فضلاً عن التعاون مع أربع شركات هندسية، اثنتان إماراتيتان واثنتان أوروبيتان.

وتمتد خدمات الشركة إلى إعادة بناء وتأهيل وتجديد اليخوت التي تتراوح أطوالها بين 25 و100 متر، بما يشمل تعديل الهياكل وإطالتها وتحديث الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والهيدروليكية، وتصنيع الأثاث والتجهيزات الداخلية حسب الطلب.

وتستند "روميو مارين" إلى خبرة صناعية تتجاوز أربعة عقود، من خلال شركتها الشقيقة "روميو إنتيريورز"، التي أنجزت أكثر من 500 مشروع في قطاعات الضيافة والفنادق والمساكن الفاخرة وتجهيز اليخوت في الإمارات والسعودية والكويت ومصر والمملكة المتحدة، وأسست مصنعاً متخصصاً في منطقة القوز بدبي عام 2011.