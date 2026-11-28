باريس في 28 نوفمبر / وام / التقى معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم لجمال الخيل العربية "السوبريم"، المقامة في العاصمة الفرنسية "باريس"، بحضور سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وانطلقت البطولة أمس في قصر "غراند باليه" بباريس، ضمن جولة الجياد العربية، بمشاركة نخبة من الخيول العربية تمثل عددا من دول العالم، في واحدة من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في جمال الخيل العربية.

وتستضيف باريس النسخة الثانية من بطولة "السوبريم"، بعد إقامة النسخة الأولى في العاصمة القطرية "الدوحة" عام 2025، لتستعيد البطولة ارتباطها التاريخي بالعاصمة الفرنسية، التي شهدت عام 1980 انطلاق بطولة العالم لجمال الخيل العربية بصيغتها الأولى.

وتعد بطولة "السوبريم" من أبرز البطولات العالمية في مجال جمال الخيل العربية، إذ يتنافس المشاركون على ستة ألقاب عالمية ضمن فئات المهرات والأمهار بعمر السنة، والمهرات والأمهار الصغيرة، إضافة إلى فئتي الأفراس والفحول، بما يعكس المكانة المرموقة للبطولة على الساحة الدولية.

ويأتي حضور جمعية الإمارات للخيول العربية في البطولة بالتزامن مع استعداد العاصمة أبوظبي لاستضافة الجولة الافتتاحية من جولة الجياد العربية لموسم 2027 مطلع شهر يناير المقبل، في إطار مواصلة دولة الإمارات تعزيز حضورها في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات العالمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.