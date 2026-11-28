أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب سموه عن إدانته الشديدة للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالطائرات المسيرة، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.