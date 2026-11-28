أثينا في 28 نوفمبر / وام / أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم، انتشال جثتي مهاجرين وإنقاذ أكثر من ألف آخرين قبالة جزيرتي جافدوس وكريت في البحر المتوسط خلال يوم واحد.

وأوضح خفر السواحل في بيان أنه أنقذ 41 مهاجرا في جافدوس ونقل أربعة منهم عثر عليهم في منطقة صخرية إلى كريت المجاورة لتلقي العلاج، فيما نقل نحو ألف مهاجر من قوارب قبالة كريت إلى الشاطئ عبر أكثر من 12 عملية إنقاذ منفصلة.

وتعد اليونان بوابة مفضلة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا نحو أوروبا، وقد تراجع إجمالي الوافدين إليها بفضل تعزيز أثينا دورياتها البحرية والحدودية.

-خلا-