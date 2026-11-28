لندن في 28 ⁠نوفمبر / وام / أوقفت وزارة العمل ومعاشات التقاعد البريطانية، اليوم، خدماتها عبر الإنترنت إثر تعرض أنظمتها لهجوم إلكتروني، في أحدث واقعة قرصنة تستهدف شركات ومؤسسات بريطانية.

وأكد متحدث باسم الوزارة استمرار صرف مدفوعات الإعانات ومعاشات التقاعد بصورة طبيعية ريثما تستعاد الخدمات المتوقفة حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، مشيرا إلى أن فرق الوزارة وخبراء متخصصين يحققون في أسباب محاولة الاختراق بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني الوطني ومركز التنسيق الحكومي للأمن الإلكتروني.

وكان مركز الأمن الإلكتروني الوطني التابع لجهاز المخابرات البريطاني (جي.سي.إتش.كيو) قد دعا هذا الشهر إلى الاستعداد لهجوم إلكتروني محتمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي على مرافق بنية تحتية مهمة خلال العامين المقبلين.

-خلا-