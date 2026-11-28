أبوظبي في 28 نوفمبر / وام / توج الفارس خليفة علي خلفان الجهوري، على صهوة "إل سي أي سكمو" لاسطبلات الوثبة، بلقب سباق "عمالقة القدرة"، الذي أقيم اليوم في ختام فعاليات سباقات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بقرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم، بمشاركة 91 فارساً وفارسة.

وشهد برنامج المنافسات أيضاً إقامة سباقي السيدات والإسطبلات الخاصة، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات.

وقطع الجهوري مسافة السباق بزمن بلغ 3:55:35 ساعة، وبمعدل سرعة 25.47 كلم/ساعة، متقدماً على أحمد حسين العواني، على صهوة "بار أوبان" لإسطبلات المغاوير، الذي حل ثانياً بزمن 3:55:54 ساعة، فيما جاء منصور ناصر الحمادي، على صهوة "سكوتش" لاسطبلات الريف العجبان، في المركز الثالث بزمن 3:56:20 ساعة.

ويخصص سباق "عمالقة القدرة" للفرسان الذين لا يقل وزنهم عن 75 كجم، بما يتيح لهم فرصة العودة إلى أجواء المنافسات، وشهد مشاركة عدد من الفرسان العائدين إلى ميادين القدرة بعد فترة غياب.

توج الفائزين الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.