أبوظبي في 28 نوفمبر /وام/ تفتتح قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، موسمها الجديد لسباقات القدرة، يوم غد بإقامة سباق كأس عيد الاتحاد، لمسافة 120 كلم.

وتنظم القرية السباق بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 264 فارساً وفارسة، وقد تم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ الأولى 40 كيلومترا، بالأعلام الزرقاء، والثانية 35 كيلومترا بالأعلام الصفراء، والثالثة 25 كيلومترا بالأعلام الحمراء، والأخيرة 20 كيلومترا بالأعلام البيضاء.

وكشفت القرية عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور سعادة مسلم العامري، مدير عام القرية، وعدد من المسؤولين والشركاء، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للتسويق بالقرية.

وتوجه العامري، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على دعمها اللامحدود للقرية، ما مكنها من تقديم خدمات فنية ولوجستية متميزة، مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات لتنظيم واستضافة السباق الأول في الموسم، وتزامنه مع مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع.

وقال محمد الحضرمي، مدير الفعاليات، إن الموسم الجديد يشهد أجندة كبيرة، في حين أشار الدكتور عبد الله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية رئيس لجنة القدرة، إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها السباق، وتزامنه مع مناسبة وطنية كبيرة، فيما أكد عبد الله الوهيبي، مدير مكتب تخطيط الفعاليات الرياضية في مجلس أبوظبي الرياضي، إننا أمام حدث رياضي يتزامن مع مناسبة وطنية كبيرة.

وأعلنت لارا صوايا عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع رعاة جدد هم مع "اكس بايونك"، ونادي شاجيا الروماني، واتحاد البلقان للفروسية، بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات.