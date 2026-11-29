الشارقة في 29 نوفمبر / وام / استقطبت تجربة الشارقة في حماية الطفل اهتمام مؤسسات دولية متخصصة أبدت رغبتها في الاستفادة من نموذج عمل مركز "كنف" وإجراء مقارنات معيارية وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسة سلامة الطفل في ضوء ما طوّرته الشارقة من نموذج متكامل يجمع خبرات المؤسسات المعنية لتقديم خدمات الحماية والرعاية والدعم للأطفال وأسرهم ويستند إلى العمل متعدد التخصصات وضمان جودة الخدمات وفاعليتها ووضع احتياجات الطفل وأسرته في صميم العمل المؤسسي المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة سلامة الطفل في منتدى "بارناهوس 2026" الذي عقد بمدينة هامبورغ الألمانية حيث استعرضت المؤسسة تجربة الشارقة في مواءمة نموذج "بيت الطفل" مع التشريعات الإماراتية واحتياجات المجتمع.

وشهدت المشاركة ترحيب الشبكة الأوروبية لـ"بارناهوس" بانضمام المؤسسة إليها إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع جهات وشخصيات دولية من بينها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومركز "بيت الطفل" لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات.

وجاءت مشاركة وفد المؤسسة في المنتدى بدعوة من شبكة "بارناهوس" العالمية ،استكمالاً لزيارة أمينتها العامة أوليفيا ليند هالدورسون إلى مركز "كنف" في الشارقة حيث اطّلعت على آليات العمل بين المركز وشركائه من الجهات المحلية والاتحادية.

وضمّ الوفد الدكتورة هنادي صالح اليافعي مدير عام مؤسسة سلامة الطفل رئيسة اللجنة العليا لمركز "كنف" وأمينة الرفاعي مديرة المركز وهدى الحمد رئيس قسم الاستراتيجية والتميز المؤسسي و الدكتورة بنة بوزبون الخبيرة النفسية في المؤسسة.

وفي إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدتها المؤسسة على هامش المنتدى بحث وفدها مع ممثلي الوحدة المعنية بحماية الطفل في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" فرص التعاون في عدد من المبادرات المستقبلية من بينها إمكانية تطوير برنامج مشترك لبناء قدرات الكوادر الشرطية والمتخصصين في مجال حماية الطفل.

ويقوم التصوّر المقترح للبرنامج على أن تتولّى مؤسسة سلامة الطفل دور الشريك المنسّق استناداً إلى خبرتها في العمل المجتمعي والتنسيق بين الجهات المعنية بحماية الطفل فيما يسهم "الإنتربول" بخبراته الدولية وممارساته المهنية المتخصصة.

وشارك وفد المؤسسة في عدد من الورش والجلسات المتخصصة التي تناولت أحدث التوجّهات العالمية في عمل بيوت الطفل وسبل تطوير العمل متعدد التخصصات والتكامل بين الجهات الشريكة وتوسيع نطاق تطبيق نموذج "بيت الطفل" مع ضمان جودة الخدمات، إلى جانب تطوير مسارات الرعاية الصحية والتعافي ودراسة أثر تصميم البيئة المكانية في تجربة الطفل.

كما شاركت المؤسسة في المعرض المصاحب للمنتدى من خلال ملصق تعريفي استعرض نموذج عمل "كنف" ورحلة الطفل في المركز وأتاح للمشاركين الاطّلاع على تجربة الشارقة ومناقشة فرص الاستفادة منها في تطوير خدمات بيوت الطفل في دول أخرى.

واستكمل وفد المؤسسة مشاركته بزيارة ميدانية إلى "بيت الطفل" في هامبورغ التابع للمركز الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف (UKE) اطّلع خلالها على الممارسات المتّبعة في تقديم الرعاية للأطفال وآليات العمل بين الفرق متعددة التخصصات وتبادل الخبرات مع المختصين في المركز بما يدعم جهود المؤسسة في تطوير خدمات "كنف" والارتقاء بجودتها وفاعليتها.