عجمان في 29 نوفمبر / وام/ نظمت دائرة المالية في عجمان ملتقى "تجارب ملهمة في تصفير البيروقراطية" تحت شعار "حين يكون الصفر إنجازاً"، استعرضت خلاله مبادراتها في تصفير البيروقراطية، وكرّمت شركاء النجاح في تنفيذها، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تصفير البيروقراطية، و بهدف التعريف بمبادرات الدائرة في تصفير البيروقراطية، ونقل التجارب والمعرفة إلى الدوائر المالية على مستوى الدولة والجهات الحكومية في الإمارة.

حضر الملتقى سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة، والهيئة الاتحادية للضرائب، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة عجمان الرقمية، إلى جانب ممثلي الدوائر المالية على مستوى الدولة، والدوائر والجهات الحكومية بعجمان.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي أن تصفير البيروقراطية يمثّل توجهاً مؤسسياً لمراجعة آليات العمل الحكومي، والانتقال من تحسين الإجراءات القائمة إلى إعادة تصميمها بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمتعامل، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن المبادرات التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع شركائها عكست أهمية التكامل المؤسسي وتوظيف الحلول الرقمية وتبادل البيانات في إزالة التعقيدات الإجرائية، واختصار خطوات العمل ومتطلباته، وصولاً إلى خدمات أكثر سلاسة ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.

و أكد آل علي ان تكريم الشركاء يمثّل تقدير الدائرة لدورهم في تحقيق هذه النتائج، وتأكيداً على أهمية العمل المشترك في مواصلة تطوير الخدمات الحكومية.

واستعرضت فرق العمل رحلة المتعامل في كل مبادرة قبل التحسين وبعده، ودور التقنيات الممكّنة والذكاء الاصطناعي في إعادة تصميمها، والتحديات التي عولجت، والمبادئ القابلة للتعميم، مثل"البيانات المتوفرة لدى جهة حكومية لا تُطلب من المتعامل"، و"توحيد البيانات داخلياً يسبق التكامل الخارجي"، بما يسهم في تعميم الحلول الناجحة على مستوى الدولة.

ومن أبرز المبادرات التي سلّط الملتقى الضوء عليها، مبادرة "خدمة تسجيل وتجديد مورد" التي دمجت الخدمتين في خدمة واحدة، تكتفي فيها الشركات والمؤسسات الراغبة في التعامل مع الجهات الحكومية بصفة مورد بإدخال رقم رخصته التجارية الصادرة عن سلطة الترخيص بدلاً من إدخال بياناتها يدوياً، ويُجدَّد قيدها تلقائياً واستباقياً مع تجديد الرخصة.

كما استعرض الملتقى مبادرة "التكامل الضريبي الذكي بين الجهات الحكومية"، التي جعلت الدائرة أول جهة حكومية ترتبط مع نظام الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.

وفي الختام كرّم سعادة مروان أحمد آل علي شركاء الدائرة في تنفيذ المبادرات، وهم وزارة الاقتصاد والسياحة، والهيئة الاتحادية للضرائب، ، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة عجمان الرقمية، تقديراً لإسهامهم في تنفيذ المبادرات وتعزيز التكامل بين الأنظمة والعمليات. كما ثمّنت الدائرة دعم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تمكين البنية التحتية الرقمية الوطنية التي أسهمت في نجاح هذه المبادرات.