أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / يحظى الموروث الشعري والفني الإماراتي باهتمام زوار جناح هيئة أبوظبي للتراث في المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2026، حيث تستقطب عروض الفنون الأدائية وركن الشعر والإصدارات الأدبية والتراثية اهتمام الجمهور وتفاعلهم، ضمن مشاركة الهيئة التي تقدم من خلالها تجارب متنوعة تعكس أصالة الموروث الإماراتي وثراءه، وتبرز مكانة الشعر والفنون الشعبية في الحياة الثقافية والاجتماعية.

ويشكل ركن الشعر والفنون الأدائية إحدى المحطات الرئيسية في جناح الهيئة، بما يقدمه من عروض للفنون الأدائية تشمل "التغرودة" و"الونة" و"المنكوس" وغيرها من الفنون التي تستحضر جوانب من حياة الأجداد، وتعكس تنوع أساليب الأداء والألحان والأشعار المرتبطة بالبيئة المحلية والعادات والتقاليد المتوارثة.

وتستقطب العروض اهتمام الزوار وتفاعلهم مع ما تقدمه من أداء فني يستحضر أجواء المناسبات الاجتماعية، ويعكس ما تتميز به الفنون الشعبية الإماراتية من تنوع وثراء، حيث تتيح للجمهور التعرف عن قرب على أشكال التعبير الفني التي توارثتها الأجيال، وما تحمله من مضامين تعبر عن قيم التآلف والتلاحم والاعتزاز بالموروث الأصيل.

وفي الجانب الشعري، يسلط الركن الضوء على برنامجي "أمير الشعراء" و"المنكوس" في موسميهما الحاليين، من خلال التعريف بهما ودورهما في اكتشاف المواهب الشعرية وإبرازها، ودعم الإبداع الأدبي، وتعزيز حضور الشعر لدى الجمهور، بما يعكس اهتمام هيئة أبوظبي للتراث بصون الموروث الشعري وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام به.

وشهد جناح هيئة أبوظبي للتراث زيارة عدد من المشاركين في الموسم الخامس من برنامج "المنكوس"، الذين قدموا نماذج من فن المنكوس أمام زوار المعرض، في أجواء تراثية عكست أصالة هذا الفن الشعري ومكانته في الموروث الإماراتي، وأسهمت في التعريف بجماليات أدائه وخصوصيته الفنية، وسط تفاعل واهتمام من الجمهور.

كما يحظى ركن الإصدارات في جناح الهيئة باهتمام الزوار، بما يضمه من مؤلفات متنوعة تشمل الدواوين الشعرية والإصدارات التراثية والتاريخية، التي تتناول موضوعات متعددة في الشعر والتاريخ المحلي والمعارف التقليدية، وتتيح للجمهور الاطلاع على جانب من جهود الهيئة في توثيق الموروث الثقافي وإثراء المكتبة المحلية والعربية بالمؤلفات المتخصصة.

وتعكس العروض الفنية والأنشطة الشعرية والإصدارات المعروضة تنوع المحتوى الذي تقدمه الهيئة خلال مشاركتها، حيث تجمع بين الموروث الشفهي والمكتوب والعروض الحية، وتسهم في التعريف بالعلاقة الوثيقة بين الشعر والفنون الشعبية والحياة الاجتماعية، وتعزيز اهتمام الزوار بهذه العناصر بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والذاكرة الثقافية للمجتمع.

وتشمل مشاركة هيئة أبوظبي للتراث كذلك مجموعة من التجارب التفاعلية والأنشطة التراثية، التي تتيح للزوار التعرف على جوانب متنوعة من الموروث الإماراتي من خلال تجارب تجمع بين المعرفة والترفيه.