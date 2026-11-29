الشارقة في 29 نوفمبر / وام / شهد اليوم الثاني ،من منافسات مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على شاطئ منتزه كورنيش كلباءمنافسات قوية ضمن 7 أشواط تأهيلية خُصصت للمهرات بعمر 3 سنوات والمهور بعمر سنة واحدة وسنتين وسط تنافس كبير على المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة للمشاركة في أشواط البطولات النهائية التي تقام اليوم.

وتألقت في منافسات الأمس ،خيول الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي من خلال إحراز المهرة "إ.س. صوفيا" والمهر "إ.س. عزيز" المركز الأول في شوطيهما إلى جانب حصول "إ.س. فرحان" و"إ.س. الورس" على المركز الثالث في شوطيهما لتتأهل الخيول الأربعة إلى منافسات البطولات النهائية فيما سجلت المهرة "أي دي نجوى" أعلى نقاط اليوم الثاني برصيد 92.00 نقطة.

و في منافسات المهرات بعمر ثلاث سنوات - تصدرت في القسم (أ) "أي دي نجوى" لمالكها حمد عدنان عبدالله شعبان الشحي برصيد 92.00 نقطة تلتها "غيداء البستان" لإسطبلات البستان بـ90.90 نقطة فيما حلت ثالثة "ميمنة الزبير" للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني بـ90.70 نقطة.

وفي القسم (ب) أحرزت "إ.س. صوفيا" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول برصيد 91.50 نقطة وجاءت "دي جولي" لمربط دبي للخيول العربية ثانية بـ91.30 نقطة فيما حلت "نرجس أم أس" لمالكها محمد الحاج عبدالله مالك ثالثة بـ91.20 نقطة.

و في منافسات المهور بعمر سنة واحدة - تصدر في القسم (أ) "آر. أي. كي المر" لمربط رأس الخيمة للخيول العربية برصيد 91.30 نقطة، تلاه "عجبان مغيدر" لمالكه هزاع محمد سالم سيف الدرمكي بـ91.20 نقطة، وحل ثالثاً "سيف السلام" لمربط السلام للخيول العربية بالرصيد ذاته.

وفي القسم (ب) أحرز "ز.ك المثاب" لمالكه زياد عبدالله إبراهيم كلداري المركز الأول برصيد 91.00 نقطة وجاء "طلال الزبير" للشيخ سلطان محمد عبدالله محمد علي آل ثاني ثانياً بالرصيد ذاته فيما حل "كي غياث" لمالكه غانم مبارك راشد سعيد الهاجري ثالثاً بـ90.10 نقطة.

وفي القسم (ج) تصدر "منذر الهواجر" لمالكه راشد غانم محمد عبيد الهاجري برصيد 91.40 نقطة تلاه "بنان الزبير" للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني بـ90.50 نقطة وحل ثالثاً "إ.س. فرحان" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بـ90.40 نقطة.

اما المهور بعمر سنتين - تصدر في القسم (أ) "ليث الفراس" لمالكه فراس فؤاد عبد الهادي مشعل برصيد 91.90 نقطة تلاه "دراج الزبير" للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني بـ91.40 نقطة فيما حل "أنس الباهية" لمالكه فريد سالم عبدالرحمن محمد الشاعر ثالثاً بـ91.30 نقطة.

وفي القسم (ب) أحرز "إ.س. عزيز"» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول برصيد 91.50 نقطة، وجاء "أمجاد الباهية" لمالكه علي عبدالرحمن عبيد العواسية الزعابي ثانياً بـ91.10 نقطة فيما حل "إ.س. الورس" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ثالثاً بالرصيد ذاته.

وتنطلق منافسات اليوم الختامي ( اليوم ) بإقامة شوطي المهور بعمر ثلاث سنوات للقسمين (أ) و(ب) لاستكمال عقد المتأهلين إلى البطولات النهائية الست.

ويتنافس أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل شوط تأهيلي على ألقاب بطولات المهرات والمهور بعمر سنة واحدة وسنتين وثلاث سنوات والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بإجمالي جوائز مالية للبطولات النهائية يبلغ 360 ألف درهم بواقع 30 ألف درهم للبطل الذهبي، و20 ألف درهم للبطل الفضي و10 آلاف درهم للبطل البرونزي.