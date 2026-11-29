بكين في 29 نوفمبر /وام/ نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة ممثلين عن 30 شركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها شركات ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار "يونيكورن"، وذلك بهدف التعريف بالفرص التي توفرها دبي للشركات الصينية الراغبة في التوسع إلى الأسواق العالمية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم تأسيس أعمال الشركات الصينية في الإمارة.

عقدت الفعالية في بكين بالتعاون مع مركز بكين لدعم التوسع العالمي للشركات بمشاركة مروان المري، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا في غرف دبي، وفريق عمل مكتب غرفة دبي العالمية في بكين.

ويعتبر مركز بكين لدعم التوسع العالمي للشركات منصة متكاملة لدعم الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي في مساعيها لدخول الأسواق الخارجية، ويعمل بتوجيه من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ومكتب بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مروان المري، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا في غرف دبي، إننا نحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الصينية الطموحة للتوسع الدولي، ولا سيما الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، لتعريفها بالفرص الواعدة التي توفرها الإمارة لدعم نمو أعمالها وانطلاقها نحو أسواق جديدة، ونعمل من خلال مكاتبنا التمثيلية في الصين على بناء علاقات وثيقة مع مجتمع الأعمال الصيني، وتوفير الدعم اللازم للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في دبي، وتسهيل وصولها إلى منظومة الأعمال والشركاء المحتملين في الإمارة، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات وتطوير الشراكات التجارية بين دبي والصين.

واستعرض المري خلال الفعالية المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في دبي، وموقعها الاستراتيجي الذي يتيح للشركات الصينية الاستفادة من فرص النمو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من روابط التجارة والأعمال مع الأسواق العالمية.

وتناول الحوار خلال اللقاء منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها الغرفة لدعم الشركات الصينية في استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في دبي، ومساعدتها على تقييم خيارات التوسع الدولي، والتعرف على متطلبات تأسيس الأعمال في الإمارة، وبناء شراكات تجارية تدعم خطط نموها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهدت الفعالية مناقشات تفاعلية مع ممثلي الشركات الصينية، الذين استعرضوا تقنياتهم وحلولهم الرقمية وخططهم للتوسع خارج الصين، كما طرحوا مجموعة من الاستفسارات المتعلقة ببيئة الأعمال وفرص النمو في دبي، وآليات الاستفادة من خدمات غرفة دبي العالمية لتسهيل دخولهم إلى سوق الإمارة والانطلاق منها نحو أسواق جديدة.