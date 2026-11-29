عجمان في 29 نوفمبر / وام / وقعت غرفة عجمان والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لإبراز المبادرات الاقتصادية والتنموية في الإمارة، وتعزيز وصولها إلى مجتمع الأعمال والجمهور، ودعم الترويج الإعلامي للمؤتمرات والمعارض.

وقع المذكرة عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، وأمل إبراهيم البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وذلك في إطار حرص الجانبين على توظيف خبراتهما وإمكاناتهما لدعم المبادرات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز حضورها الإعلامي ووصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكد عبدالله عبدالمحسن النعيمي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة لتعزيز التكامل بين غرفة عجمان والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مجتمع الأعمال ويدعم إبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.

وأشار إلى أن تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في الترويج للفعاليات والمبادرات الاقتصادية، يسهمان في تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات، وإبراز قصص نجاح رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم بيئة الأعمال ومسيرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم البلوشي إن المذكرة تفتح آفاقا أوسع للتعاون في إبراز المبادرات والمشاريع الاقتصادية والتنموية، وتعزيز التواصل مع مختلف قطاعات مجتمع الأعمال. وأضافت أن التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعرفة واستطلاع آراء الفئات المستهدفة وقياس أثر الرسائل الإعلامية، يعزز فاعلية المبادرات الإعلامية ووصولها إلى الجمهور بمختلف الفئات.

وتنص المذكرة على التعاون في الترويج الإعلامي للمؤتمرات والمعارض والمنتديات والمبادرات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مكانة إمارة عجمان، وإعداد محتوى إعلامي يبرز المشاريع التنموية وقصص نجاح رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل التقارير والدراسات والإحصاءات الاقتصادية المتاحة للنشر، والاستفادة من الخبرات والممارسات المؤسسية لدى الطرفين.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل فرص التدريب والتطوير المهني، وتنظيم ورش عمل وجلسات معرفية في مجالات الاتصال المؤسسي وصناعة المحتوى الرقمي والتعامل مع وسائل الإعلام، فضلا عن التنسيق مع الشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة لبحث فرص الشراكة والرعاية ودعم المبادرات والفعاليات المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في إجراء استطلاعات لآراء ممثلي القطاعات الاقتصادية وقياس أثر المبادرات والرسائل الإعلامية، بما يسهم في تطوير خطط الاتصال وتعزيز فاعليتها.