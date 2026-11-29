دبي في 29 نوفمبر / وام / استحوذ عملاء الشرق الأوسط على نحو 23% من إجمالي اليخوت قيد التصنيع عالميا لدى شركة "بينيتي" الإيطالية، بواقع 15 يختا من أصل 65 يختا تبنيها الشركة حاليا، وسط تنام ملحوظ في عدد الطلبات وأحجام اليخوت المطلوبة بالمنطقة.

وقال نبيل الجمال، المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط، لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال معرض دبي الدولي للقوارب 2026، إن "بينيتي" سلمت 11 يختا لمالكين بالمنطقة خلال عامي 2025 و2026، من إجمالي تسليماتها العالمية البالغة 15 إلى 18 يختا سنويا.

وأوضح أن الشركة، التي تأسست عام 1873، افتتحت مكتبها الإقليمي في دبي عام 2012 وشاركت بالمعرض منذ 2013 للتواصل المستمر مع العملاء ومواكبتهم في مراحل التصميم والبناء التي تستغرق من عام إلى 5 أعوام، وصولا لخدمات الإدارة والصيانة.

وأكد الجمال تطلع "بينيتي" للتوسع في دبي والخليج عبر تكامل الموانئ والمرافق الداعمة للسياحة البحرية، مشيدا بمكانة دبي الملاحية وبيئتها الابتكارية، ولفت إلى استقطاب الدورة الحالية للمعرض عملاء جادين، بما يرسخ علاقات طويلة الأمد تراعي الثقافة المحلية.

وأشار إلى تحول تفضيلات المالكين نحو يخوت أكبر حجما تركز على الاستدامة والصحة وجودة الحياة، مبينا أن تطور تقنيات الاتصال أتاح لرؤساء الشركات الإقامة وإدارة أعمالهم عن بُعد على متنها لثلاثة أشهر أو أكثر بدلا من أسابيع قليلة، ما دفع لابتكار تصاميم تدمج الإقامة والعمل والاستجمام.

واستعرض أبرز ابتكارات الشركة المستلهمة من رؤى العملاء، ومنها مشروع "كلير ويفز" الذي عرض في موناكو سبتمبر الماضي، ويركز على الاستدامة والحد من الأثر البيئي عبر تخصيص مساحة صحية رئيسية تحت قبة زجاجية.

كما كشف عن الاستعداد لتصنيع يخت الجيل الجديد "بي لوفت" المزود بثلاثة مسابح ومجلس بمستوى سطح الماء وصالونات بارتفاع 3.5 متر تراعي الخصوصية المحلية، مشيرا إلى اختيار دبي خلفية لعرضه التصوري وتطلعه لأن يكون أول مالكيه من الإمارة.