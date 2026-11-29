العين في 29 نوفمبر / وام / زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 في دورته الثانية، الذي تستمر فعالياته في مركز أدنيك العين، وسط إقبال كبير من الزائرين للتعرف على أنشطته.

ويقام المعرض برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، ويجمع 1,020 عارضاً وشركة وعلامة تجارية تقدم أحدث المنتجات والتقنيات الخاصة بقطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية، ومنها رحلات البر والصيد.

وتفقد سموه أجنحة المعرض وقطاعاته المتنوعة، واطلع على ما تقدمه الشركات المحلية والعالمية والجهات المشاركة من منتجات وخدمات، مشيدا بالتجارب التي تبرز ثراء التراث الإماراتي وتنوع أنماط الحياة في الهواء الطلق.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: يمثل معرض العين الدولي للصيد والفروسية منصة مهمة للحفاظ على الموروث الثقافي لمدينة العين، التي تحمل طابعاً تراثياً وثقافياً مميزاً يؤكد مكانتها وجهةً لاستضافة الفعاليات المتخصصة في الصيد والفروسية والأنشطة التراثية، ونشيد بالتنظيم المتميز الذي قدمته مجموعة "أدنيك"، وما أسهم به من استقبال أعداد كبيرة من الزوار بشكل ملحوظ هذا العام، ما يعكس اهتمام المجتمع بتراثنا الأصيل وحرصه على نقله إلى الأجيال المقبلة.

وأضاف سموه: تُعد مدينة العين من الوجهات المهمة عالمياً في السياحة التراثية والثقافية، بما تحتضنه من مواقع ومعالم تاريخية وإرث حضاري عريق أدرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي، وتواصل العين ترسيخ حضورها وجهةً تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتجمع بين أصالة الماضي وحيوية الحاضر.

رافق سموه خلال الزيارة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، وعدد من كبار المديرين التنفيذيين بالمجموعة.

ويضم المعرض 14 قطاعا متخصصا على مساحة 35,000 متر مربع تغطي الصيد والصقارة والفروسية والرحلات الخارجية، بشراكة إستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

ويستقبل المعرض زواره يوميا من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، ببرنامج متنوع من العروض والمسابقات والأنشطة التراثية والعائلية.