الشارقة في 29 نوفمبر / وام / اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الموازنة المالية التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2027، مستعرضا مؤشرات الربع الثالث من عام 2026 التي سجلت استقطاب 1,882 عضوية جديدة، وتجديد 22,124 عضوية بالقطاعات التجارية والصناعية والمهنية، وتسجيل 656 عضوية جديدة ومجددة بالمناطق الحرة، وإصدار 23,526 شهادة منشأ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول للرئيس، وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وأعضاء المجلس ومساعدي المدير العام ومديري الإدارات والأجهزة التابعة، حيث استهل المجلس اجتماعه بالتهنئة بعيد الاتحاد الـ 55 تحت شعار "انتماء وولاء".

ورفع العويس الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لدعمهما المتواصل لمشاريع الغرفة، مؤكدا أن مؤشرات الربع الثالث تعكس ثقة المستثمرين وتحول الغرفة من الدور التمثيلي التقليدي إلى صناعة الفرص الاقتصادية.

وأوضح أن الغرفة تدخل العام الختامي لإستراتيجيتها (2025–2027) عبر ثلاثة مسارات تشمل ترسيخ الحوكمة، والتوسع بالأسواق الواعدة عبر الدبلوماسية الاقتصادية، والتحول إلى منصة رقمية ذكية، مع التركيز على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ودعم سلاسل الإمداد، وتطوير البنية الرقمية والتشريعية، واستحداث مسارات للقطاعات الإنتاجية والسياحية والعقارية والصحية، والاستثمار في الكوادر البشرية والابتكار.

من جانبه، أكد محمد أحمد أمين العوضي جاهزية الغرفة لتنفيذ مستهدفات عام 2027 بعد تحديث بنيتها التقنية ورقمنة خدماتها الترويجية وتدريب كوادرها مع مؤسسات أكاديمية عالمية، مشيرا إلى ارتكاز الأداء التنفيذي على تعزيز المرونة المؤسسية، وتفعيل الحوار الميداني والقطاعي، وتنشيط الأسواق بالمهرجانات، إلى جانب البعثات التجارية لمركز الشارقة لتنمية الصادرات.

واطلع المجلس على نتائج عقد 13 اجتماعا مع ممثلي 13 دولة لبحث التعاون التجاري والاستثماري، و5 مشاركات دولية لمركز تنمية الصادرات، فضلا عن مخرجات اجتماعات مجموعات العمل لقطاعات الفنادق والشقق الفندقية ومراكز التسوق والعقارات والصناعة ومكاتب المحاماة والسيارات المستعملة، والاستعدادات لمعرض "إيكرس 2027".

وأسفرت الاجتماعات القطاعية عن اعتماد خصم 50% لثلاثة مواقف للمنشآت والشقق الفندقية بالتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة، وبحث تقسيط فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للفنادق، كما أشاد المجلس بتأسيس مجموعة عمل قطاع الرعاية الصحية وتنفيذ زيارات ميدانية لمنشآت الأعضاء.

واستعرض الاجتماع نجاح حملة "عروض صيف الشارقة 2026" بمشاركة 790 محلا، ودعم المنتجات الوطنية عبر مهرجاني الذيد للرطب الذي كرّم 135 فائزاً والذيد للتمور، ومهرجان المالح بمشاركة 6 شركات وطنية وأكثر من 85 أسرة منتجة، ومهرجان كلباء للجاشع والسحناه.

وعلى صعيد التميز، أطلقت الغرفة "جائزة غرفة الشارقة للمبدعين" بالتعاون مع جامعة الشارقة، و"جائزة الغرفة للأداء المتميز" لعام 2026، ونظمت 6 ندوات وورش عمل، واستقطبت 120 مشاركا بجائزة الشارقة للتميز، وشاركت في منتدى ومعرض "صنع في الخليج" بالبحرين.

ونفذت الغرفة 3 برامج دولية شملت برنامجي "أكسفورد وكامبريدج" للقيادة الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي والدورة الرابعة من برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال، إلى جانب 40 برنامجا داخليا لـ 42 موظفا وتدريب 14 موظفا بالموارد البشرية بواقع 393 ساعة، و39 برنامجاً خارجياً لـ 231 متدرباً من القطاعين الحكومي والخاص، وتأهيل 42 طالباً جامعياً.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الابتكار والشراكة المؤسسية لترجمة مستهدفات عام 2027، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والصناعة والاستثمار.