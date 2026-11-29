الفجيرة في 29 نوفمبر / وام / شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، الاحتفالية الوطنية والتراثية التي نظمتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في "بيت الفن" التابع لها بالقرب من قلعة الفجيرة، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سعادة ناصر اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، وسط إقبال جماهيري واسع ومشاركة مجتمعية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

وتميز برنامج الاحتفالات هذا العام، الممتد على مدى يومين، بتنوع فقراته التي جمعت بين الشعر والأهازيج والفنون الشعبية وفرق الحربية، وعروض السيارات الكلاسيكية والخيالة، إلى جانب العروض الفنية التي قدمتها مدارس إمارة الفجيرة، ومشاركة الفنانة طيبة القايدي بلوحة فنية بالرسم على الرمل استحضرت من خلالها ملامح إمارة الفجيرة وذاكرتها البحرية والجبلية ومسيرتها عبر سنوات الاتحاد.

وتضمنت الفعاليات ورشا فنية مخصصة للأطفال أتاحت لهم التعبير عن حبهم للوطن وتطلعاتهم لمستقبله، بالإضافة إلى إبراز الحرف التقليدية والمأكولات الشعبية، وتنظيم المسابقات والألعاب والموروثات التراثية التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي.

وأكد سعادة ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي حرصا على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحة عيد الاتحاد، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة من خلال التعريف بتاريخ دولة الإمارات العريق وعاداتها وتقاليدها الأصيلة.

وقال اليماحي إن الاحتفالية تسعى إلى التأكيد على أن دولة الإمارات ليست مجرد نهضة عمرانية وتنموية، بل تستند إلى تاريخ عريق وأصالة متجذرة، مشيرا إلى أن مسيرة الاتحاد على مدى 55 عاماً أرست دعائم التنمية والتعاون والتلاحم بين أبناء الوطن، وفتحت آفاقا واسعة للتواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم، مع المحافظة على الموروث الوطني والهوية الإماراتية، والمضي نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وثمّن المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التفاعل الجماهيري الكبير مع الفعاليات، مشيدا بمشاركة الأهالي والمواطنين والمقيمين، ومؤكداً أن الجمهور يمثل المحرك الرئيسي لنجاح هذه الاحتفالات، وأن الإقبال يعكس حرص المجتمع على المشاركة في المناسبات الوطنية والتفاعل مع برامجها.

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن على مدى يومين مسابقات وجوائز وأسئلة معرفية حول تاريخ دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على تقديم الجوائز، بل يتجاوز ذلك إلى إثراء المعرفة الوطنية ونقل المعلومات والموروث الإماراتي إلى الأجيال القادمة، بما يعزز ارتباطها بتاريخ وطنها وهويته.