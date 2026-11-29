دبي في 29 نوفمبر /وام/ توج فريق الحبتور بكأس بطولة عيد الاتحاد للبولو، التي نظمها اتحاد الإمارات للبولو بالتعاون مع نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، بمشاركة أربعة فرق، وبمستوى هانديكاب تراوح بين 8 و10 جول.

وجاء تتويج فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، بعد فوزه على فريق مهران بنتيجة 11 هدفاً مقابل 4 أهداف ونصف، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو.

وشهد المباراة النهائية خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي أشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكداً حرص المجلس على دعم مختلف الألعاب الرياضية والرياضيين، ومن بينها رياضة البولو، ومعرباً عن سعادته بالحضور الجماهيري الذي شهدته المنافسات.

وعقب المباراة، جرى تتويج فريق الحبتور بالكأس، فيما نال خلف الحبتور جائزة أفضل لاعب، وحصل المهر “كناريا” على جائزة أفضل خيل.

وأكد محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس فريق الحبتور، أن بطولة عيد الاتحاد تعد من أبرز بطولات الموسم لارتباطها بهذه المناسبة الوطنية، التي تجسد وحدة الدولة وتماسك مجتمعها، مشيداً بمشاركة الفرق والحضور الجماهيري في المنافسات.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الأندية على تطوير بطولات اللعبة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في استقطاب الجماهير واللاعبين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن البولو رياضة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية، من الناشئين إلى كبار السن، ولا تقتصر ممارستها على فئة الشباب.

وأضاف أن اللعبة تشهد مشاركة متزايدة من اللاعبين المواطنين في عدد من الأندية، إلى جانب اهتمام الأسر بتشجيع أبنائها على ممارستها، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز انتشار رياضة البولو في الدولة.

من جانبه، قال محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو، إن بطولة عيد الاتحاد تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع المناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن الإقبال على فعالياتها يتزايد سنوياً بمشاركة أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، ولا سيما فئة الشباب.

وأضاف، أن الموسم الحالي يشهد تنظيم عدد أكبر من البطولات مقارنة بالموسم الماضي، تتوزع على أندية غنتوت للبولو، وعمار للبولو، ومنتجع الحبتور للبولو، متوقعاً زيادة المشاركة والحضور الجماهيري في ظل الفعاليات المصاحبة للمنافسات.

وأوضح أن رياضة البولو ترتبط برياضات الفروسية والخيل، اللتين تمثلان جزءاً أصيلاً من التراث العربي، وتحظيان باهتمام كبير في الدولة، إلى جانب رياضات الفروسية الأخرى، مثل جمال الخيل العربية، وقفز الحواجز، والقدرة، مؤكداً أن المشاركة الجماهيرية وأعداد الممارسين في مختلف هذه الرياضات تشهد نمواً عاماً بعد عام.