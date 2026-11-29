أبوظبي في 29 نوفمبر / وام / أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نموذجا رائدا للأخوة والتقدم والنماء، يتبنى السلام غاية ووسيلة، ويرسي القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة نهجا للفكر والممارسة، مع الحرص الدائم على مد جسور التعاون والعمل البنّاء مع مختلف شعوب العالم، مواصلة للإرث الخالد الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معاليه اليوم في الاحتفال الذي نظمه منتدى أبوظبي للسلم بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأقيم تحت رعاية معاليه في متحف زايد الوطني بجزيرة السعديات، تحت شعار "من إرث زايد.. البحث الدائم عن السلام".

ودشّن معاليه، خلال الاحتفالية، معرض "مرآة الزمن – 2071" الذي يوثق مسيرة منتدى أبوظبي للسلم منذ انطلاقته عام 2014، مسلطا الضوء على أبرز مواثيقه وشراكاته الدولية ومؤتمراته وإصداراته المعرفية، فضلاً عن استشراف امتداد أثرها بحلول عام 2071.

شهد الاحتفال حضور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وسعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام للمنتدى، ولفيف من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، وسط مشاركة شبابية واسعة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في مستهل كلمته، عن بالغ سروره بالمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنا مبادرة منتدى أبوظبي للسلم إلى تنظيم هذه المناسبة التي تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن الغالي ومكانته في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأوضح معاليه أن نهج الإمارات القائم على التقدم والأخوة والسلام والتعاون المثمر مع شعوب الأرض كافة، يشكل ركناً أصيلاً من الإرث الراسخ للقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي فجر في الثاني من ديسمبر عام 1971 ينابيع العطاء والخير الماثلة آثارها اليوم في مختلف أرجاء الدولة؛ بدءا من النهضة العمرانية وتشييد المدن، والتوظيف الرشيد للموارد الوطنية، والتحديث المتواصل للمرافق والخدمات، مرورا بالاستثمار في بناء الإنسان وإرساء منظومات متقدمة للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وصولا إلى تطويع الصحراء وصون البيئة، وتحقيق المعادلة المتوازنة بين الأصالة والمعاصرة، والمضي بعزم لنشر رسائل السلام والوفاق والتنمية والرخاء في شتى أنحاء العالم.

وبيّن معاليه أن الإنجازات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات ترجع في المقام الأول إلى ما يتحلى به قادتها الكرام، منذ عهد القائد المؤسس، من إيمان عميق بالله، وثقة راسخة في الوطن، وتمسك بالتراث العريق والقيم الأصيلة، إلى جانب اليقين التام بالقدرة على مواكبة متغيرات العصر وصناعة حاضر مشرق ومستقبل مزدهر للوطن.

وأشار معاليه إلى أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخامس والخمسين يعكس التزاماً كاملاً بمواصلة السير على خطى القائد المؤسس، والاهتداء بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وفاء بالعهد وتحقيقا للوعد، مع الثقة الدائمة بتوفيق الله وتأييده لقيادة الوطن وشعبه لتبقى الإمارات واحة دائمة للرخاء والازدهار، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل في الوقت ذاته إعلاناً قوياً بأن الدولة، المعتزة بدينها الإسلامي الحنيف، تمضي بعون الله منذ تأسيسها وحتى اليوم على هدي هذا الدين القيّم في المبادرة والعمل الجاد، وإرساء دعائم العدل والسلام والحرية، وتأمين الحياة الكريمة للفرد ونجاح المجتمع، وتنمية العلاقات الإيجابية مع الجميع.

ولفت معاليه إلى أن الاحتفالية تجسد مشاعر السعادة البالغة بما وصلت إليه الإمارات في عامها الخامس والخمسين بوصفها دولةً للمعرفة والعمل المخلص، ومنارة للأخلاق والقيم والسلوك الحميد، ووطناً للحكمة والأخوة الإنسانية، يضطلع بدور محوري في دعوة سكان الأرض قاطبة إلى التعايش في وئام وسلام، والعمل المشترك لتحقيق الخير والسعادة والرخاء للإنسان في كل مكان.

وشدد معاليه على الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء، وبأواصر المحبة العميقة التي تجمع القيادة بالشعب، والتلاحم المجتمعي الوثيق بين المواطنين والمقيمين على أرضها كافة، منوها بأن الدولة تشق طريقها بوضوح وتنهض بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار، كدولة قوية وناجحة تناصر قضايا الحق والعدل والسلام في مختلف أرجاء العالم.

ورفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بهذه المناسبة الوطنية، خالص التحية والتهنئة وعظيم الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تقديراً لقيادته الواعية والمستنيرة للوطن، وجهوده المتواصلة التي تثمر إنجازات نوعية ملموسة في شتى الميادين والمجالات، كما توجه بالتهنئة إلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وقيادات الدولة الكرام على مختلف المستويات، وإلى شعب الإمارات العظيم، وفاءً وعرفانا بولائهم الراسخ وانتمائهم الصادق للدولة التي تبوأت مكانة المقدمة والطليعة بين دول العالم أجمع.

واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن إحياء ذكرى الثاني من ديسمبر يمثل مناسبة وطنية متجددة للاعتزاز بمسيرة الاتحاد وتأكيد المحبة والوفاء للوطن وتجسيد قيم الانتماء المخلص للإمارات والولاء العميق لقيادتها الرشيدة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن قوياً وعزيزاً وكريماً في ظل قائده الحكيم وبعطاء شعبه الوفي، وأن يديم على الإمارات الخير والسلام والنجاح والازدهار.

ووجّه معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، في كلمته باسم منتدى أبوظبي للسلم، أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات وكل من اتخذها وطناً، مؤكدا أن عيد الاتحاد فرحةٌ وفكرةٌ؛ يومٌ من أيام الله يستشعر فيه الجميع نعم المولى فيحسنون شكرها، ويتأملون سيرة الآباء المؤسسين لاقتفاء أثرها.

وأوضح معالي رئيس منتدى أبوظبي للسلم أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسين شيّدوا قبل خمسة وخمسين عاماً دولةً وضعت بناء الإنسان في صميم أولوياتها، انطلاقاً من إيمان الشيخ زايد بأن الاتحاد الحقيقي يقوم على تآلف القلوب، حيث "جمع الإنسان قبل أن يجمع المكان"، مؤكدا مواصلة القيادة الرشيدة المضي على هذا النهج عبر تجديد وسائل النهوض وصون قيم الاتحاد ومبادئه.

وأكد معاليه أن الأزمات هي المحك الكاشف لمعادن الأمم وامتحان متانة الدول، مشيرا إلى تجلي الروح الإماراتية الأصيلة خلال العام الجاري عند تعرض الدولة لاعتداءات غاشمة، إذ أظهرت القيادة الرشيدة شجاعة وحزماً في الذود عن الحمى، مقرونة بالحكمة والحلم في تدبير الموقف والثبات على نهج الاعتدال والسلم، في حين نهضت مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بواجبها بأعلى درجات الكفاءة والاقتدار، وجسّد المواطنون والمقيمون قيم التلاحم والمسؤولية.

وبيّن معاليه أن الاحتفاء بذكرى الاتحاد يعد احتفاءً بقيمة السلم المرتكز على الإنصاف وصيانة الحقوق، والمقترن بالحزم في الدفاع المشروع عن الأوطان، موضحا إسهام منتدى أبوظبي للسلم في دبلوماسية السلم التي تنتهجها الدولة عبر تأصيل السلم من نصوص الشريعة ومقاصدها، وتصحيح المفاهيم، وتأكيد مشروعية الدولة الوطنية والولاء لها، والتعاون مع أهل الأديان والثقافات لصون كرامة الإنسان.

ولفت معاليه إلى أن استضافة أبوظبي العام المقبل أعمال الجمعية العالمية الحادية عشرة لمنظمة "أديان من أجل السلام" تتوج ثقة المجتمع الدولي في الرؤية الحضارية لدولة الإمارات، وتشكل امتداداً لمسيرة أبوظبي في صياغة نموذج التسامح عبر وثائق كبرى، تشمل "وثيقة الأخوة الإنسانية"، و"ميثاق حلف الفضول الجديد"، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة"، و"إعلان مراكش لحقوق الأقليات"، متطلعاً إلى أن تثمر هذه القمة مبادرات عملية يتعاون فيها قادة الأديان على صون الكرامة الإنسانية وإصلاح ذات البين.

وعبّر معالي الشيخ عبدالله بن بيه عن خالص الامتنان للدعم الذي يحظى به المنتدى من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وللرعاية المستمرة التي يوليها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لبرامج المنتدى ومبادراته، موجهاً الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومساندته المتواصلة لرسالة المنتدى وجهوده في ترسيخ قيم التسامح والتعايش.

واشتمل برنامج الحفل على عزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وإلقاء قصيدة وطنية بهذه المناسبة.

وشهدت الاحتفالية عرض فقرة مرئية بعنوان "رسالة واردة..الإمارات 2071"، استشرفت المستقبل الزاهر للدولة على لسان شاب إماراتي قادم من عام 2071 يحمل "جواز الاتحاد"، مستعرضا كيف تحولت الرؤى البعيدة والأحلام الكبيرة في زماننا إلى إنجازات ينعم بها أبناء المستقبل، وموجها في ختامها رسالة شكر إلى القيادة الرشيدة وكل من أسهم في بناء الوطن على قيم الاتحاد والسلام، قبل أن يُختتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية جماعية.