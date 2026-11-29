دبي في 29 نوفمبر / وام / أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع أعمال الجسور بمشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، بافتتاح ثلاثة جسور ومنحدرين التفافيين بطول 2660 متراً عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، لترتفع سعة التقاطع بنسبة 150% من 7800 إلى 19400 مركبة في الساعة مع اختصار الانتظار بنحو 7 دقائق.

وشمل المشروع، الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد مرورا بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وصولا إلى شارع الإمارات، توسعة شارع القدرة بطول 11.6 كيلومتر وتنفيذ جسور بطول 4750 متراً، ما رفع سعة الشارع 33% من 12 ألفاً إلى 16 ألف مركبة في الساعة، وخفّض زمن الرحلة 70% من 10 إلى 3 دقائق لخدمة أكثر من 400 ألف نسمة.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المشروع يمثل إضافة نوعية تعزز انسيابية الحركة والسلامة المرورية، وتربط المحاور الرئيسة بالمناطق السكنية والتطويرية ومراكز الأنشطة الاقتصادية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني ويدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

وتخدم الجسور الثلاثة الجديدة الحركة المرورية باتجاه جبل علي ومركز المدينة ومطار دبي الدولي ومدينة القدرة بأطوال تتراوح بين 500 و900 متر، يدعمها منحدران التفافيان نحو مدينة القدرة وأم سقيم، وطرق خدمية بطول 3 كيلومترات على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

وكانت الهيئة قد افتتحت سابقاً الجسرين الرئيسين بالتقاطع ذاته بطول 1400 متر وسعة 8 مسارات، إلى جانب افتتاح جسر مطلع العام الجاري بطول 1200 متر وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه عند التقاطع الرابط بين المرابع العربية ودبي ستوديو سيتي، ما رفع سعته من 6600 إلى 19200 مركبة في الساعة وخفّض الانتظار بنحو 55%.

وتضمن المشروع تحسين تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة عبر طريق خدمة باتجاه جبل علي ومنحدرين حرين نحو مدينة القدرة وأم سقيم، وزيادة مسارات شارع القدرة حتى دوار القدرة بطول 3.4 كيلومتر، فضلاً عن إنشاء شارع جنوبي بطول 4.8 كيلومتر للربط مع شارع الإمارات وتطوير مداخله ومخارجه ومساراته بطول مماثل.

ويخدم المشروع عدداً من المناطق والمجمعات السكنية والتطويرية، تشمل المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ودبي ستوديو سيتي، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة، وتاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2.