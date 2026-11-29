الكويت في 29 نوفمبر / وام / اختتمت هيئة أبوظبي للتراث مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر الجاري، وسط إقبال وتفاعل واسعين من زوار جناحها مع إصداراتها الأدبية والبحثية المعنية بالشعر والموروث الإماراتي والعربي.

وجسدت مشاركة الهيئة عمق الروابط الثقافية والمشتركات الحضارية والاجتماعية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، عبر استعراض إصدارات نوعية تناولت العادات والمهن والفنون، ومكنت القارئ الكويتي من الاطلاع على أوجه التشابه بين موروث البلدين إلى جانب التعرف على خصوصية التجربة الإماراتية.

وقدمت الهيئة لزوار المعرض طيفا متنوعا من المؤلفات التي جمعت بين البحث والتوثيق والإبداع، وسلطت الضوء على جوانب من تاريخ المجتمع الإماراتي والخليجي وثقافته وذاكرته الأدبية والاجتماعية، موفرة خيارات ثرية للقراء والباحثين على اختلاف اهتماماتهم ومشاربهم شملت الشعرين الفصيح والنبطي، والدراسات النقدية، والبحوث التراثية، وتاريخ الفنون والحياة الاجتماعية.

وضم جناح الهيئة مؤلفات استعرضت سيرا وتجارب ومعارف ومهارات ارتبطت بحياة المجتمعات في دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وأظهرت الصلة الوثيقة بين الأدب وبيئته الاجتماعية، ودور العادات والممارسات المتوارثة في التعبير عن قيم المجتمع واحتياجاته، بما أتاح للقراء والباحثين مراجع توثق النصوص الأدبية والموروث الثقافي وتخدم البحوث المتخصصة في مجالات الأدب والتاريخ والفنون.

وجاءت هذه المشاركة في إطار مساعي هيئة أبوظبي للتراث الرامية إلى توسيع نطاق انتشار إصداراتها، ودعم حضور المؤلفين والباحثين في المشهد الثقافي الخليجي والعربي، وتوفير مصادر متخصصة تسهم في دراسة الموروث ومقارنته بتجارب المنطقة، فضلا عن تعزيز فرص التعاون المشترك في مجالي النشر والتوزيع.